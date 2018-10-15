Берлускони: Мне не нравится стиль игры Милана при Гаттузо

Экс-владелец "Милана" Сильвио Берлускони признает, что ему не нравится стиль игры, который появился у его команды бывшей при Дженнаро Гаттузо. Напомним, что недавно Берлускони приобрел клуб Серии С "Монцу".

"Милан", который выиграл три последних матча в Серии А, забил при этом 10 мячей, но Берлускони считает, что талант форварда Гонсало Игуаина тратится впустую.

"Игуаин - бомбардир "Милана", которого не хватало годами, - цитирует Берлускони итальянская пресса. - Но я не понимаю, почему его не поддерживает второй нападающий.

Мне не нравится стиль Гаттузо. Я не понимаю, почему он выбрал такой стиль. Я бы добавил к Игуаину второго нападающего, а Сусо играл бы под ними.

Я буду смотреть дерби по телевизору, но я разочарован тем, как развивается "Милан" и как они играют".