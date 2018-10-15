НХЛ: Кучеров помогает Тампе разгромить Коламбус, Вашингтон уступает Торонто

Четырнадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2018-19, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-10-14. Результаты всех матчей

"Филадельфия" - "Вегас" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

26 сэйвов Марка-Андре Флери помогли "Вегасу" одержать победу над "Филадельфией". Победная шайба на счету Коди Икина.

"Рейнджерс" - "Эдмонтон" - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид принес команде победу над "Рейнджерс", реализовав численное преимущество в третьем периоде поединка.

"Оттава" - "Лос-Анджелес" - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Дубль Криса Уайдмена, а также шайбы Колина Уайта, Марка Стоуна и Криса Тирни обеспечили "Оттаве" победу над "Лос-Анджелесом". Две результативные передачи на счету Брэди Ткачука.

"Бостон" - "Детройт" - 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)

Хет-трик Давида Пастрняка, а также дубль Джейка Дебраска помогли "Бостону" разгромить "Детройт". Три результативные передачи на счету Патриса Бержерона. По два раза ассистировали Давид Крэйчи, Брэд Маршан и Брэндон Карло.

"Миннесота" - "Каролина" - 4:5 ОТ (1:1, 0:1, 3:2)

Точный бросок Себастьяна Ахо на 3-й минуте овертайма принес "Каролине" победу над "Миннесотой". На счету финна дубль и две результативные передачи. Шайба и две передачи за Джастином Уильямсом.

"Вашингтон" - "Торонто" - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Александр Овечкин дважды ассистировал партнерам по команде, но "Кэпиталз" уступили "Мэйпл Ливз". Победу "Кленовым листьям" принесли точные броски Каспери Капанена, Пара Линдхольма, Джоша Ливо и Остона Мэттьюза. У "Вашингтона" отличился Евгений Кузнецов.

"Флорида" - "Ванкувер" - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Гол Бо Хорвата в третьем периоде поединка стал победным для "Ванкувера" в поединке с "Флоридой". Также в составе победителей отличились Элиаш Петтерсон и Антуан Россель.

"Тампа" - "Коламбус" - 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Дубль Брейдена Пойнта помог "Тампе" разгромить "Коламбус". По шайбе на счету Джей-Ти Миллера, Седрика Пакетта, Алекса Киллорна, Янни Гурда, Виктора Хедмана и Никиты Кучерова.

"Монреаль" - "Питтсбург" - 4:3 ПБ (0:2, 3:1, 0:0)

Точный бросок Джонатана Друэна в серии буллитов принес "Монреалю" победу над "Питтсбургом". "Канадиенс" трижды отличились во втором периоде поединка. Дубль и ассист на счету Томаша Татара.

"Даллас" - "Анахайм" - 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Гол и результативная передача Александра Радулова помогли "Далласу" обыграть "Анахайм". Эта шайба стала для форварда уже 4-й в сезоне. В составе победителей отличались Коннор Кэррик, Джейми Бенн, Джон Клиндберг и Радек Факса.

"Нэшвилл" - "Айлендерс" - 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Дубль Филиппа Форсберга, а также гол и результативная передача Виктора Арвиддсона помогли "Нэшвиллу" обыграть "Айлендерс". По шайбе на счету Кайла Терриса и Калле Ярнкрока.

"Чикаго" - "Сент-Луис" - 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2)

Алекс Дебринкат принес победу "Чикаго" над "Сент-Луисом" точным броском на 5-й минуте овертайма. Также на его счету гол в третьем периоде поединка. В составе победителей отличались Артем Анисимов и Патрик Кейн. У "Блюз" дубль на счету Брэйдена Шейна.

"Аризона" - "Баффало" - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

36 сэйвов голкипера "Сэйбрз" Линуса Ульмарка помогли команде обыграть "Аризону". По шайбе в составе победителей на счету Коннора Шири, Джеффа Скиннера и Расмуса Далина.

"Колорадо" - "Калгари" - 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1)

Гол Джонни Годро на 46-й секунде овертайма принес "Флеймз" победу над "Эвеланш". "Колорадо" вел в счете после шайб Нэйтана Маккиннона и Джей-Ти Комфера, но "Калгари" отыгрался после точных бросков Сэма Беннета и Элиаса Линдхольма.