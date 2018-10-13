Основным пилотом Уильямса станет Джордж Расселл

Британский гонщик Джордж Расселл будет основным пилотом команды "Формулы-1" "Уильямс" в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный твиттер "конюшни".

Как известно, в этом году за "Уильямс" выступают канадец Лэнс Стролл и россиянин Сергей Сироткин. По итогам 17 этапов чемпионата Стролл набрал шесть очков и занимает 17-е место в зачете пилотов, а Сироткин с одним баллом находится на 20-й строчке. Что касается Расселла, то он ранее участвовал в тестах "Ф-1" в составе команд "Мерседес" и "Форс Индия". При этом 20-летний пилот лидирует в текущем чемпионате "Формулы-2".

???? Read all about the news that George Russell will race for the team in 2019 ????#WelcomeGR63

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) October 12, 2018


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