Молодежка Олимпика проиграла сверстникам из Карпат

Юношеский чемпионат стартовал последним в Украине. Команды, составленные из игроков до 19 лет, будут бороться за титул и путевку в Юношескую лигу УЕФА. В стартовом матче «Олимпик» отправился в гости к «Карпатам», но не сумел дать бой львовянам.

ФК «Карпаты U-19» (Львов) – ФК «Олимпик U-19» (Донецк) – 3:0 (0:0)
Голы: Козак (48), Рунич (57), Лисовик (84)

Чемпионат U-19. 1-й тур. 10 августа 2018. 17:00. г. Львов. Стадион «Украина». 100 зрителей.

ФК «Карпаты U-91»: Артым, Сличный, Калинчук, Рыбачук (Панчишин, 68), Козак, Степанчук, Рунич, Данилюк (Мудрик, 71), Сикан (Мельнийчук, 85), Рудюк (Гудзинский, 59), Дудинский (Лисовик, 65)

Старший тренер: Роман Гнатив

ФК «Олимпик U-19»: Лтайф, Таловеров, Самчук, Приймак (Оберман, 85), Кобенда, Коноваленко, Стоянов (Максименко, 46), Крутин, Пичугин (Гавронский, 55), Прокопчук (Морозюк, 59), Лев (Василенко, 65)

Старший тренер: Руслан Уманец

Предупреждения: Рунич (27), Данилюк (36), Рыбачук (51), Сикан (60), Гудзинский (80) – Стоянов (25), Самчук (80)


Terrikon со ссылкой на ФК "Олимпик"


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