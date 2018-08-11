Польша, 4-й тур: Каниболоцкий дебютирует, но пропускает

Четвертый тур польской Экстракласы стал знаковым для Антона Каниболоцкого. Украинский голкипер, который в межсезонье перешел в "Меджь", дождался своего шанса и провел свой первый матч в составе дебютанта чемпионата Польши. Правда, перед командой, цвета которой защищает Каниболоцкий, изначально стояла непростая задача - "Меджь" играл в гостях с гданьской "Лехией". И предсказуемо уступил - 0:2.

- Не доволен результатом, но должен похвалить свою команду за упорство и желание играть до конца, - заявил после матча главный тренер "Меджа" Доминик Новак. - Нужно спокойно работать следующую неделю и подготовиться к следующему сопернику.

В другом матче, открывавшем программу четвертого тура, краковская "Висла" не смогла обыграть на своем поле команду из Плоцка. Хозяева повели в счете после точного удара Ондрашека, который записал на свой счет уже второй гол в нынешнем сезоне. Однако после перерыва Рикардиньо восстановил равновесие - 1:1.

Чемпионат Польши, 4-й тур

"Лехия" - "Меджь" - 2:0 (1:0)
Голы: Арак, 39 (1:0); Липски, 57 (2:0)
Предупреждения: Налепа, 28; Столярски, 44 - Оямаа, 73

"Висла" (Краков) - "Висла" (Плоцк) - 1:1 (1:0)
Голы: Ондрашек, 33 (1:0); Рикардиньо, 66 (1:1)
Предупреждения: Богуски, 17; Баша, 73 - Фурман, 39; Стенпиньски П., 57, 69; Шиманьски, 60; Лашицки, 88
Удаления: - Стенпиньски П., 69 (второе предупреждение)




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