Ковачич забастовал в Реале

Матео Ковачич объявил забастовку в "Реале". Об этом информирует авторитетное издание Marca.

Сегодня у хорватского полузащитника состоялась беседа с руководством клуба. На ней Ковачич в очередной раз обозначил свое желание покинуть "Реал" как можно скорее. Понимания у боссов клуба Ковачич не нашел, поэтому после разговора он пропустил тренировку команды. Хорват решил временно воздержаться от работы с командой, пока его будущее окончательно не прояснится.

Основным претендентом на Ковачича называют его бывший клуб - "Интер".