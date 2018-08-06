Ковачич забастовал в Реале

Матео Ковачич объявил забастовку в "Реале". Об этом информирует авторитетное издание Marca.
Сегодня у хорватского полузащитника состоялась беседа с руководством клуба. На ней Ковачич в очередной раз обозначил свое желание покинуть "Реал" как можно скорее. Понимания у боссов клуба Ковачич не нашел, поэтому после разговора он пропустил тренировку команды. Хорват решил временно воздержаться от работы с командой, пока его будущее окончательно не прояснится.
Основным претендентом на Ковачича называют его бывший клуб - "Интер".
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