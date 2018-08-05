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"Ворскла" - "Львов" - 1:0. 3 тур (ВИДЕО) Ворскла - Львов - 1:0 (0:0) Гол: Карека, 83. «Ворскла» (Полтава): Шуст, Чижов (Чеснаков, 52), Мартыненко, Пердута, Кравченко, Кадимян (Габелок, 80), Кобахидзе, Шарпар, Ребенок, Коломоец, Кулач (Карека, 70). Фото: vorskla.com.ua «Львов»: Бандура, Приймак, Воронин, Голиков, Западня (Тейлор, 66), Аугусту Бруну (Жулиу Сезар, 78), Каленчук, Адамюк, Парамонов, Бруно Дуарте, Панамби (Янчак, 67). Предупреждения: Голиков, 44. Коломоец, 70. Кадимян, 76. Карека, 90. Удаления: Голиков, 89. Коломоец, 89. 4 августа. Львов . Стадион «Арена Львов». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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