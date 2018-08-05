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2018-08-05
"Ворскла" - "Львов" - 1:0. 3 тур (ВИДЕО)
Ворскла - Львов - 1:0 (0:0)
Гол: Карека, 83.
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Чижов (Чеснаков, 52), Мартыненко, Пердута, Кравченко, Кадимян (Габелок, 80), Кобахидзе, Шарпар, Ребенок, Коломоец, Кулач (Карека, 70).
Фото: vorskla.com.ua
«Львов»: Бандура, Приймак, Воронин, Голиков, Западня (Тейлор, 66), Аугусту Бруну (Жулиу Сезар, 78), Каленчук, Адамюк, Парамонов, Бруно Дуарте, Панамби (Янчак, 67).
Предупреждения: Голиков, 44. Коломоец, 70. Кадимян, 76. Карека, 90.
Удаления: Голиков, 89. Коломоец, 89.
4 августа. Львов. Стадион «Арена Львов».
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