"Ворскла" - "Львов" - 1:0. 3 тур (ВИДЕО)  

Ворскла - Львов - 1:0 (0:0)
 
Гол: Карека, 83.
 
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Чижов (Чеснаков, 52), Мартыненко, Пердута, Кравченко, Кадимян (Габелок, 80), Кобахидзе, Шарпар, Ребенок, Коломоец, Кулач (Карека, 70).
Фото "Ворскла" - "Львов" - 1:0. 3 тур (ВИДЕО)
Фото: vorskla.com.ua
 
«Львов»: Бандура, Приймак, Воронин, Голиков, Западня (Тейлор, 66), Аугусту Бруну (Жулиу Сезар, 78), Каленчук, Адамюк, Парамонов, Бруно Дуарте, Панамби (Янчак, 67).
 
Предупреждения: Голиков, 44. Коломоец, 70. Кадимян, 76. Карека, 90.
 
Удаления: Голиков, 89. Коломоец, 89.
 
4 августа. Львов. Стадион «Арена Львов».
 
 


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