НХЛ: Каролина обменяла Скиннера в Баффало

"Каролина Харрикейнз" обменяла Джеффа Скиннера в "Баффало Сэйбрз", получив за него молодого форварда Клиффа Пу, право выбора во втором раунде драфта 2019 года, а также в третьем и шестом раундах драфта 2020 года, сообщает официальный сайт НХЛ .

В 82 играх минувшего сезона 26-летний нападающий Скиннер набрал 49 (24+25) очков. Он провел в "Каролине" восемь сезонов и в шести из них забрасывал не менее 20 шайб, установив личный рекорд в чемпионате 2016-17 годов - 37. По итогам сезона 2010-11 годов он был признан лучшим новичком лиги и награжден призом Колдера.

"Летом следующего года Джефф должен получить статус неограниченно свободного агента. Мы посчитали, что ему пора поменять обстановку и получить шанс начать все заново в "Баффало", - сказал генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл. - Мы вели переговоры со всеми клубами лиги в течение последних четырех месяцев и вариант с "Баффало" стал наиболее выгодным для нас - мы получили три выбора на драфте и молодого хоккеиста в лице Клиффа Пу".

Скиннер был задрафтован "Каролиной" в первом раунде под седьмым номером в 2010 году. Он занимает пятое место в истории клуба "Харрикейнз"/"Хартфорд Уэйлерз" по заброшенным шайбам (204), седьмое по набранным очкам (379) и девятое по сыгранным матчам (579).

Пу был выбран в третьем раунде драфта 2016 года под 69-м номером и 23 октября 2017 года подписал трехлетний контракт новичка с "Баффало". В минувшем сезоне 20-летний форвард сыграл 64 матчей за клуб "Лондон Найтс", выступающий в молодежной Хоккейной лиге Онтарио, и набрал в них 84 (29+55) очка.

4 января его обменяли в "Кингстон". В 16 матчах плей-офф Пу заработал 17 очков, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды (13 голевых передач). В общей сложности хоккеист провел 232 матча в молодежной лиге Онтарио (в клубах "Ошава", "Лондон" и "Кингстон") и набрал в них 210 (80+130) баллов за результативность.