НХЛ: Каролина обменяла Скиннера в Баффало

"Каролина Харрикейнз" обменяла Джеффа Скиннера в "Баффало Сэйбрз", получив за него молодого форварда Клиффа Пу, право выбора во втором раунде драфта 2019 года, а также в третьем и шестом раундах драфта 2020 года, сообщает официальный сайт НХЛ.

В 82 играх минувшего сезона 26-летний нападающий Скиннер набрал 49 (24+25) очков. Он провел в "Каролине" восемь сезонов и в шести из них забрасывал не менее 20 шайб, установив личный рекорд в чемпионате 2016-17 годов - 37. По итогам сезона 2010-11 годов он был признан лучшим новичком лиги и награжден призом Колдера.

"Летом следующего года Джефф должен получить статус неограниченно свободного агента. Мы посчитали, что ему пора поменять обстановку и получить шанс начать все заново в "Баффало", - сказал генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл. - Мы вели переговоры со всеми клубами лиги в течение последних четырех месяцев и вариант с "Баффало" стал наиболее выгодным для нас - мы получили три выбора на драфте и молодого хоккеиста в лице Клиффа Пу".

Скиннер был задрафтован "Каролиной" в первом раунде под седьмым номером в 2010 году. Он занимает пятое место в истории клуба "Харрикейнз"/"Хартфорд Уэйлерз" по заброшенным шайбам (204), седьмое по набранным очкам (379) и девятое по сыгранным матчам (579).

Пу был выбран в третьем раунде драфта 2016 года под 69-м номером и 23 октября 2017 года подписал трехлетний контракт новичка с "Баффало". В минувшем сезоне 20-летний форвард сыграл 64 матчей за клуб "Лондон Найтс", выступающий в молодежной Хоккейной лиге Онтарио, и набрал в них 84 (29+55) очка.

4 января его обменяли в "Кингстон". В 16 матчах плей-офф Пу заработал 17 очков, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды (13 голевых передач). В общей сложности хоккеист провел 232 матча в молодежной лиге Онтарио (в клубах "Ошава", "Лондон" и "Кингстон") и набрал в них 210 (80+130) баллов за результативность.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Баффало выиграл лотерею драфтаНХЛ: Баффало выиграл лотерею драфта
НХЛ: Сент-Луис отдаляется от плей-офф, Баффало остается худшей командой лигиНХЛ: Сент-Луис отдаляется от плей-офф, Баффало остается худшей командой лиги
НХЛ: Каролина перешла под контроль нового владельцаНХЛ: Каролина перешла под контроль нового владельца
НХЛ: Монреаль останавливает Тампу, Каролина унижает ПиттсбургНХЛ: Монреаль останавливает Тампу, Каролина унижает Питтсбург
НХЛ: Нью-Джерси обходит Вашингтон, Каролина портит праздник АйкелуНХЛ: Нью-Джерси обходит Вашингтон, Каролина портит праздник Айкелу
НХЛ: Эдмонтон завершает выездную серию победой, Каролина и Рейнджерс выигрывают в серии буллитовНХЛ: Эдмонтон завершает выездную серию победой, Каролина и Рейнджерс выигрывают в серии буллитов
НХЛ: Панарин помогает Коламбусу обыграть Рейнджерс, Детройт сильнее БаффалоНХЛ: Панарин помогает Коламбусу обыграть Рейнджерс, Детройт сильнее Баффало
Каролина Плишкова: победы приносят дополнительную уверенностьКаролина Плишкова: победы приносят дополнительную уверенность
Каролина Плишкова проиграла в ПекинеКаролина Плишкова проиграла в Пекине
НХЛ: Айкел ведет переговоры с Баффало о восьмилетнем контрактеНХЛ: Айкел ведет переговоры с Баффало о восьмилетнем контракте
Последние новости
Подгружаем последние новости