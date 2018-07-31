Золотой сериал Белодед

Золото, серебро и две бронзы завоевали украинские дзюдоисты на турнире серии «Гран-при» в Загребе.
Такой результат позволил нашей команде занять седьмую строчку в медальном зачете. На вершине - родоначальники этого вида единоборств японцы, в активе которых три золотых, одна серебряная и шесть бронзовых наград.
Напомним, что соревнования в столице Хорватии имеют статус отборочных на Олимпийские игры в Токио-2020, поэтому неудивительно, что этот старт собрал солидное количество участников - более полутысячи спортсменов из 78 стран с пяти континентов.
Главную золотую надежду мы, конечно же, связывали с киевлянкой Дарьей Белодед в категории до 48 кг. И она в очередной раз не подвела, завоевав в нынешнем сезоне уже пятую наивысшую награду на международной арене. В 2018-м она выиграла «Grand Slam» в Париже и Дюссельдорфе, «Гран-при» в Тунисе и Кубок Европы в Подчетртеке. В Загребе Дарья начала с победы над Кэролин Хейн из Австралии, которая собрала полный призовой комплект чемпионата Океании: 2016 - бронза, 2017 - серебро, 2018 - золото.
Затем Белодед взяла верх над Дарьей Красники из Косово, обладательницей серебра в весе до 52 кг европейского форума, прошедшего в апреле в Тель-Авиве, куда киевлянка не смогла поехать из-за травмы. Меньше двух минут понадобилось украинке, чтобы одолеть Отгонцецег Галбадрах из Монголии, бронзового призера Олимпиады-2016, а также обладательницу золота (2016) и серебра (2017) чемпионатов Азии.
В полуфинале Дарью ждала действующая чемпионка мира - японка Фуна Тонаки. Борьба длилась все четыре минуты, но наша спортсменка сумела заработать оценку «вазари», которая и принесла итоговую победу. За главный приз пришлось снова соперничать с очередной «золотой» дзюдоисткой - россиянкой Ириной Долговой, выигравшей в апреле форум Старого Света. Кстати, именно Долгова на предварительной стадии победила Марину Черняк, которая вынуждена была «утешаться», но сделала это удачно, завоевав для сборной Украины европейскую бронзу. В Загребе Белодед взяла своеобразный реванш: украинка активно атаковала, вынудив Долгову защищаться, и после трех с половиной минут противостояния россиянка превысила лимит замечаний.
Второе серебро в нынешнем международном сезоне добыл титулованный Георгий Зантарая из Киева, кстати, эта награда стала 70-й для украинских мужчин-дзюдоистов в серии «Гран-при». В весе до 66 килограммов подопечный Виталия Дубровы стартовал «иппоном» в поединке против бельгийца Кеннета Ван Ганзбеке. Следующую досрочную победу наш дзюдоист одержал над Ерланом Серикжановым из Казахстана. Георгий написал сценарий чистого выигрыша и в схватке с Арамом Григоряном из РоSSии. А вот в полуфинале пришлось тяжелее. В основное время Зантарая обменялся «вазари» с Алтансухом Довдоном из Монголии, в послужном списке которого есть бронза чемпионата Азии-2016. Дело дошло до «голден скор», где успех сопутствовал нашему дзюдоисту, когда Довдон получил третье «шидо» и соответственно потерпел поражение. В финале Георгий соперничал с бронзовым призером «Европы-2018» Талом Фликкером из Израиля. К сожалению, Зантарая пропустил «вазари» и не сумел отыграться.
Третье место заняла в Загребе Елизавета Каланина из Кременчуга в супертяжелой категории. Таким образом, она продолжила бронзовую серию последних месяцев: призами этого качества украинка пополнила свою коллекцию после индивидуального (апрель, Тель-Авив) и командного (июль, Екатеринбург) чемпионатов Европы. В своем первом поединке в Хорватии Елизавета выиграла у Гульжан Исановой из Казахстана, но во втором уступила Марине Слуцкой из Белоруссии. Зато на «утешительном пути» Каланина осечки не допустила, победив боснийку Ларису Церич - это уже четвертая личная встреча спортсменок, которая завершилась в пользу украинки. В самом поединке за бронзу бороться не пришлось, так как Кайра Саит из Турции из-за травмы не вышла на татами.
Наконец-то мы дождались медали от киевлянина Якова Хаммо, выступающего в весе свыше 100 кг. Последний раз украинец поднимался на пьедестал в ноябре 2016-го, когда стал чемпионом мира среди дзюдоистов до 23 лет. Яков поочередно одолел словенца Энея Маринича, Бекболота Товтогонова из Киргизстана и Инала Тасоева из РоSSии. Но в полуфинале Хаммо проиграл будущему победителю «Гран-при» Гураму Тушишвили из Грузии, обладателю европейского золота-2018. Спор за бронзу прошел еще с одним медалистом Тель-Авива Стефаном Хеги из Бельгии, который стал третьим на континентальном форуме в Израиле. Яков потратил на победу меньше двух минут, сначала проведя бросок, а затем удержание.
Хороший шанс взойти на призовой подиум был у Данилы Гуцола из Запорожья в весе до 100 кг, но в схватке за третье место он уступил японцу Кентаро Иде. Из других украинцев в зачетном списке - Артем Лесюк (до 60 кг) и Артем Хомула (до 73 кг), которые финишировали седьмыми. Следующий турнир олимпийской квалификации пройдет в Будапеште 10 - 12 августа, когда столица Венгрии примет «Гран-при».
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