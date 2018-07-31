Золотой сериал Белодед

Золото, серебро и две бронзы завоевали украинские дзюдоисты на турнире серии «Гран-при» в Загребе.

Такой результат позволил нашей команде занять седьмую строчку в медальном зачете. На вершине - родоначальники этого вида единоборств японцы, в активе которых три золотых, одна серебряная и шесть бронзовых наград.

Пятница. Загреб. Дарья БЕЛОДЕД (слева) заставляет защищаться Ирину ДОЛГОВУ. Фото: ijf.org

Напомним, что соревнования в столице Хорватии имеют статус отборочных на Олимпийские игры в Токио-2020, поэтому неудивительно, что этот старт собрал солидное количество участников - более полутысячи спортсменов из 78 стран с пяти континентов.

Главную золотую надежду мы, конечно же, связывали с киевлянкой Дарьей Белодед в категории до 48 кг. И она в очередной раз не подвела, завоевав в нынешнем сезоне уже пятую наивысшую награду на международной арене. В 2018-м она выиграла «Grand Slam» в Париже и Дюссельдорфе, «Гран-при» в Тунисе и Кубок Европы в Подчетртеке. В Загребе Дарья начала с победы над Кэролин Хейн из Австралии, которая собрала полный призовой комплект чемпионата Океании: 2016 - бронза, 2017 - серебро, 2018 - золото

Затем Белодед взяла верх над Дарьей Красники из Косово, обладательницей серебра в весе до 52 кг европейского форума, прошедшего в апреле в Тель-Авиве, куда киевлянка не смогла поехать из-за травмы. Меньше двух минут понадобилось украинке, чтобы одолеть Отгонцецег Галбадрах из Монголии, бронзового призера Олимпиады-2016, а также обладательницу золота (2016) и серебра (2017) чемпионатов Азии.

В полуфинале Дарью ждала действующая чемпионка мира - японка Фуна Тонаки. Борьба длилась все четыре минуты, но наша спортсменка сумела заработать оценку «вазари», которая и принесла итоговую победу. За главный приз пришлось снова соперничать с очередной «золотой» дзюдоисткой - россиянкой Ириной Долговой, выигравшей в апреле форум Старого Света. Кстати, именно Долгова на предварительной стадии победила Марину Черняк, которая вынуждена была «утешаться», но сделала это удачно, завоевав для сборной Украины европейскую бронзу. В Загребе Белодед взяла своеобразный реванш: украинка активно атаковала, вынудив Долгову защищаться, и после трех с половиной минут противостояния россиянка превысила лимит замечаний.

Второе серебро в нынешнем международном сезоне добыл титулованный Георгий Зантарая из Киева , кстати, эта награда стала 70-й для украинских мужчин-дзюдоистов в серии «Гран-при». В весе до 66 килограммов подопечный Виталия Дубровы стартовал «иппоном» в поединке против бельгийца Кеннета Ван Ганзбеке. Следующую досрочную победу наш дзюдоист одержал над Ерланом Серикжановым из Казахстана. Георгий написал сценарий чистого выигрыша и в схватке с Арамом Григоряном из РоSSии. А вот в полуфинале пришлось тяжелее. В основное время Зантарая обменялся «вазари» с Алтансухом Довдоном из Монголии, в послужном списке которого есть бронза чемпионата Азии-2016. Дело дошло до «голден скор», где успех сопутствовал нашему дзюдоисту, когда Довдон получил третье «шидо» и соответственно потерпел поражение. В финале Георгий соперничал с бронзовым призером «Европы-2018» Талом Фликкером из Израиля. К сожалению, Зантарая пропустил «вазари» и не сумел отыграться.

Третье место заняла в Загребе Елизавета Каланина из Кременчуга в супертяжелой категории. Таким образом, она продолжила бронзовую серию последних месяцев: призами этого качества украинка пополнила свою коллекцию после индивидуального (апрель, Тель-Авив) и командного (июль, Екатеринбург) чемпионатов Европы. В своем первом поединке в Хорватии Елизавета выиграла у Гульжан Исановой из Казахстана, но во втором уступила Марине Слуцкой из Белоруссии. Зато на «утешительном пути» Каланина осечки не допустила, победив боснийку Ларису Церич - это уже четвертая личная встреча спортсменок, которая завершилась в пользу украинки. В самом поединке за бронзу бороться не пришлось, так как Кайра Саит из Турции из-за травмы не вышла на татами.

Наконец-то мы дождались медали от киевлянина Якова Хаммо, выступающего в весе свыше 100 кг. Последний раз украинец поднимался на пьедестал в ноябре 2016-го, когда стал чемпионом мира среди дзюдоистов до 23 лет. Яков поочередно одолел словенца Энея Маринича, Бекболота Товтогонова из Киргизстана и Инала Тасоева из РоSSии. Но в полуфинале Хаммо проиграл будущему победителю «Гран-при» Гураму Тушишвили из Грузии, обладателю европейского золота-2018. Спор за бронзу прошел еще с одним медалистом Тель-Авива Стефаном Хеги из Бельгии, который стал третьим на континентальном форуме в Израиле. Яков потратил на победу меньше двух минут, сначала проведя бросок, а затем удержание.

Хороший шанс взойти на призовой подиум был у Данилы Гуцола из Запорожья в весе до 100 кг, но в схватке за третье место он уступил японцу Кентаро Иде. Из других украинцев в зачетном списке - Артем Лесюк (до 60 кг) и Артем Хомула (до 73 кг), которые финишировали седьмыми. Следующий турнир олимпийской квалификации пройдет в Будапеште 10 - 12 августа, когда столица Венгрии примет «Гран-при».

Алексей ГОНЧАРУК, Спорт-Экспресс в Украине

ЗАГРЕБ. Этап «Гран-при». Мужчины. До 60 кг. 1. Такато (Япония). 2. Диас (США). 3. Макензи (Великобритания), Пулкрабек (Чехия)… 7. ЛЕСЮК (Украина).

До 66 кг. 1. Фликкер (Израиль). 2. ЗАНТАРАЯ (Украина). 3. Абе (Япония), Шмаилов (Израиль).

До 73 кг. 1. Джакова (Косово). 2. Базиле (Италия). 3. Бутбуль (Израиль), Оруджов (Азербайджан)… 7. ХОМУЛА… 33. КАНИВЕЦ (оба - Украина).

До 81 кг. 1. Рессель (Германия). 2. Касс (Бельгия). 3. Эгутидзе (Португалия), Фудзивара (Япония)… 17. КРИВЧАЧ (Украина).

До 90 кг. 1. Црикишвили (Грузия). 2. Гонсалес (Куба). 3. Майдов (Сербия), Мехдиев (Азербайджан)… 33. НЬЯБАЛИ, РАКИТА (оба - Украина).

До 100 кг. 1. Ильясов (РоSSия). 2. Рейес (Канада). 3. Иида (Япония), Тавелури (Грузия). 5. ГУЦОЛ… 9. САВИЦКИЙ (оба - Украина).

Свыше 100 кг. 1. Тушишвили (Грузия). 2. Сассон (Израиль). 3. Тасоев (РоSSия), ХАММО… 9. ГОРДИЕНКО (оба - Украина).

Женщины. До 48 кг. 1. БЕЛОДЕД (Украина). 2. Долгова (РоSSия). 3. Галбардах (Казахстан), Тонаки (Япония)… 9. ЧЕРНЯК (Украина).

До 52 кг. 1. Сисиме (Япония). 2. Бюшар (Франция). 3. Дельгадо (США), Ван Сник (Бельгия). До 57 кг. 1. Дегучи. 2. Климкейт (обе - Канада). 3. Фунакубо (Япония), Каракаш (Венгрия)… 17. СКОРАЯ (Украина).

До 63 кг. 1. Набекура (Япония). 2. Трстеняк (Словения). 3. Бошемен-Пинар (Канада), Кастильюс (Бразилия)… 17. ШЕВЧЕНКО (Украина).

До 70 кг. 1. Гаи (Франция). 2. Оно (Япония). 3. Конвэй (Великобритания), Ньян (Марокко).

До 78 кг. 1. Малонга (Франция). 2. Апотекар (Словения). 3. Чемео (Франция), Вагнер (Германия).

Свыше 78 кг. 1. Веленшек (Словения). 2. Шейх-Руу (Тунис). 3. Асахина (Япония), КАЛАНИНА… 9. ТАРАСОВА (обе - Украина).