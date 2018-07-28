Андерлехт начинает с разгрома и хет-трика Сантини

Чемпион Бельгии "Андерлехт" с сокрушительной выездной победы начал защиту титула. Без особого напряжения был повержен разочаровавший "Кортрейк" - 4:1. Все сделал атакующий дуэт Иван Сантини - Ландри Димата, который продемонстрировал отличное взаимодействие на поле с очень хорошей реализацией на заключительном этапе. Хорватский нападающий открыл счет уже на второй минуте, а в начале второго тайма оформил дубль после паса Димата, который сам отличился в середине первой половины. На 73-й минуте Сантини эффектно сделал первый хет-трик чемпионата. Чтобы хозяева сильно не расстраивались боснийский защитник брюссельцев Огнен Враньеш заодно поразил и свои ворота.

После этой победы "Андерлехт" присоединился к "Стандарду" на вершине таблицы. И еще стоить отметить, что брюссельцы совершенно не продемонстрировали свой максимум. Тренеру Хейну Ванхазебруку приходится обходиться без нескольких основных игроков, которые еще полностью не восстановились после травм или все еще в отпуске после чемпионата мира, поэтому микширует состав молодыми и новобранцами.

2018-19, Чемпионат Бельгии

Игровой день : 2018-07-28

"Кортрейк" - "Андерлехт" 1:4 (0:2)



Голы: Сантини, 2 (0:1); Димата, 31 (0:2); Сантини, 48 (0:3); Сантини, 73 (0:4); Враньеш, 85 (автогол) (1:4)



"Зюлте-Варегем" - "Беверен" 2:2 (1:0)



Голы: Файк, 3 (1:0); Харбауи, 65 (2:0); Болевич, 86 (2:1); Ван Дамме, 93 (2:2)



"Сент-Трюйден" - "Серкль" 0:0 (0:0)



"Остенде" - "Мускрон" 2:1 (0:1)



Голы: Самбу, 23 (0:1); Капон, 46 (1:1); Фернандо Матос, 75 (2:1)



Удаления: - Дьедиу К., 94; Годо, 68 (второе предупреждение)