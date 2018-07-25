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"Десна" - "Шахтер" - 0:2. 1 тур (ВИДЕО) Десна - Шахтер - 0:2 (0:1) Голы: Жуниор Мораэс, 31 (0:1). Марлос, 55 (0:2). «Десна» (Чернигов): Литовка, Люлька, Гитченко, Братков, Фаворов, Мостовой, Огиря, Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков, Филиппов (Ковпак, 81). Фото: shakhtar.com «Шахтер» (Донецк): Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Хочолава, Данченко, Марлос, Степаненко, Коваленко (Дентинью, 76), Алан Патрик (Майкон, 62), Фернандо Педро (Тайсон, 60), Жуниор Мораэс. Предупреждения: Алан Патрик, 24. Коберидзе, 45. Ракицкий, 90. 25 июля. Чернигов. Стадион «имени Юрия Гагарина». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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