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2018-07-22
"Заря" - "Мариуполь" - 2:1. 1 тур (ВИДЕО)
Заря - Мариуполь - 2:1 (0:1)
Голы: Чурко, 9 - с пенальти (0:1). Гордиенко, 50 (1:1). Караваев, 85 (2:1).
Фото: zarya-lugansk.com
«Заря» (Луганск): Махарадзе, Сваток, Гордиенко, Каменюка, Кочергин (Арвеладзе, 86), Харатин (Силас, 71), Хомченовский (Рожерио, 71), Вернидуб, Караваев, Громов, Чеберко.
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев (Полегенько, 46), Яворский, Быков, Демири, Пихаленок (Чоботенко, 80), Белый, Чурко (Горбунов, 70), Мишнев, Тищенко, Фомин.
Предупреждения: Каменюка, 8, Харатин, 38 - Мишнев, 25, Тищенко, 45, Быков, 76.
Судьи: Балакин (Киев), Олег Найко (Черновцы), Виктор Нижник (Винница).
22 июля. Запорожье. «Славутич Арена».
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