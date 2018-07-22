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"Заря" - "Мариуполь" - 2:1. 1 тур (ВИДЕО) Заря - Мариуполь - 2:1 (0:1) Голы: Чурко, 9 - с пенальти (0:1). Гордиенко, 50 (1:1). Караваев, 85 (2:1). Фото: zarya-lugansk.com «Заря» (Луганск): Махарадзе, Сваток, Гордиенко, Каменюка, Кочергин (Арвеладзе, 86), Харатин (Силас, 71), Хомченовский (Рожерио, 71), Вернидуб, Караваев, Громов, Чеберко. «Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев (Полегенько, 46), Яворский, Быков, Демири, Пихаленок (Чоботенко, 80), Белый, Чурко (Горбунов, 70), Мишнев, Тищенко, Фомин. Предупреждения: Каменюка, 8, Харатин, 38 - Мишнев, 25, Тищенко, 45, Быков, 76. Судьи: Балакин (Киев), Олег Найко (Черновцы), Виктор Нижник (Винница). 22 июля. Запорожье. «Славутич Арена». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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