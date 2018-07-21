Атлетико не прочь арендовать Жиру

Мадридский "Атлетико" рассчитывает усилить линию атаки с помощью нападающего "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру. Как утверждает известный журналист Джанлука Ди Марцио, "матрасники" намерены взять 31-летнего игрока в аренду с правом выкупа.

"Синие" готовы заключить арендное соглашение в том случае, если дальнейший полноценный трансфер будет прописан как обязательное условие.

Напомним, Жиру был основным форвардом "трёхцветных" на чемпионате мира-2018 - Дидье Дешам использовал его в 7 поединках мундиаля. Впрочем, за 546 минут, проведённых на турнире, Оливье так и не нанёс ни одного удара в створ. Что касается английской Премьер-лиги-2017/18, то француз отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 13 матчах.


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