Испанские СМИ: Зидан возвращается в Ювентус!

Новость под заголовком эксклюзивности, которую растиражировали многочисленные испанские и итальянские СМИ, опубликовало мадридское издание "Libertad Digital", что Зинедин Зидан возвращается в "Ювентус" спустя 17 лет.
Напомним, 46-летний французский специалист неожиданно для всех подал в отставку в конце мая с поста главного тренера мадридского "Реала" вскоре после третьего подряд титула Лиги чемпионов.
После этого, практически каждый день появляются размышления и спекуляции, где Зидан продолжит карьеру, однако знаменитый французский тренер избегает общения с журналистами и не говорит о своем будущем.
Согласно Libertad Digital со ссылкой на источник, близкий к структурам владельцев "Ювентуса", Зинедин Зидан согласился стать советником спортивного директора Фабио Паратичи. К выполнению своих обязанностей Зизу должен приступить в начале октября.
Ведущие испанские и итальянские СМИ убеждены, что возвращение Зинедина Зидана в "Ювентус", за который он играл с 1996 по 2001 год до перехода в "Реал", было бы наиболее логичным продолжением его карьеры.
Вскоре после консультационных функций он мог бы стать или спортивным директором, или главным тренером команды, которую в данный момент возглавляет Массимилиано Аллегри.
According to Spanish news bomb from Libertad Digital, Zidane will soon be part of Juventus’ sporting direction department alongside Fabio Paratici. pic.twitter.com/SOWMldJwdx
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