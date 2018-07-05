Побоище в Маниле  

Баскетбольный матч между сборными Филиппин и Австралии неожиданно вошел в историю.

Жестокий бой, обмен ударами, досрочное завершение борьбы по решению судей. Если вы думаете, что это про бой между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, который состоялся 1 октября 1975 года в Маниле, то ошибаетесь.

Понедельник. Манила. Филиппины - Австралия - 53:89. Массовая драка в третьей четверти матча. Фото: twitter.com

Это описание того, что происходило в Маниле 2 июля 2018 года во время матча отборочного турнира баскетбольного ЧМ-2019 между командами Филиппин и Австралии. По итогам этой игры со стороны ФИБА вынесен жесткие санкции.

Массовая драка началась в третьей четверти матча при счете 48:79. В атаке была сборная Филиппин, и в какой-то момент игрок хозяев площадки Рэй Погой жестко толкнул Криса Гулдинга. За товарища вступился центровой сборной Австралии Дэн Кикерт - он нанес филиппинцу удар локтем в лицо и тут же получил пару ответных ударов.

Началось настоящее побоище. Со стороны австралийцев в нем участвовали игроки, которые были в тот момент на площадке, включая игрока «Милуоки Бакс» Тома Мэйкера, за филиппинцев дрались все подряд, включая бывшего игрока НБА Андре Блатча, на которого и прыгнул Мэйкер. В ход шли руки, ноги, в австралийцев летели стулья и то, что попадалось под руку.

Судьи потеряли контроль над ситуацией. На площадку с микрофоном выскочил президент Федерации баскетбола Филиппин Аль Панлилио и попросил всех успокоиться. Он лучше всех понимал - то, что случилось, очень больно ударит не только по всем участникам этой драки, но по всему филиппинскому баскетболу.

Драка прекратилась, а судьи отправились смотреть видеоповторы. Удаления получили девять филиппинских игроков и четверо австралийских. Матч был продолжен. У сборной Филиппин на площадке остались три игрока, у Австралии - полный состав. Через несколько минут двое филиппинцев получили пятые фолы, и матч был прекращен при счете 89:53. Игроки сборной Австралии добирались до гостиницы под охраной полиции.

Герою Филиппин боксеру Мэнни Пакьяо, похоже, все понравилось. Он просто опубликовал твит с боксерской перчаткой и баскетбольным мячом. Вполне оправдано, ведь Мэнни дрался по всем правилам, а тут огромные по сравнению с ним люди устроили махач на большой площадке.

Главный тренер сборной Филиппин Винсент Рейес заявил, что нельзя возлагать вину исключительно на его команду.

«Фол со стороны Погоя был некрасивым, и за этот толчок его бы наказали судьи. Но в дело вмешался Кикерт, который задирал наших игроков на разминке, а в игре дал волю кулакам. Конечно, мои парни не выдержали и ответили», - сказал Рейес.

«Это черный день для всего баскетбола, поскольку бросает огромную тень на репутацию игры , - отметил генеральный директор Федерации баскетбола Австралии Энтони Мур. - Я не оправдываю фол Кикерта, но то, что произошло потом, было неприемлемо. Игроки нашей команды подверглись физическому насилию. Мне показалось странным, что в такой ситуации игра была продолжена».

ФИБА через свой официальный твиттер сообщила о том, что в отношении национальных федераций Филиппин и Австралии начато расследование, по итогам которых последуют жесткие санкции в виде дисквалификаций и штрафов.

БЫЛО И ПОХУЖЕ

НБА между «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» менее чем за минуту до конца встречи началась драка между игроками. А когда все утихло, поклонники «Дейтрота» начали бросать в игроков «Индианы» стаканы из-под колы, после чего баскетболисты ринулись на болельщиков. В результате девять игроков получили длительные дисквалификации без сохранения заработной платы, а некоторые даже осуждены условно. Баскетбол - не хоккей , и драки стенка на стенку тут случают довольно редко. Но в истории были случаи и похуже чем тот, что произошел в Маниле. Например, 19 ноября 2004 года во время матча чемпионатамежду «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» менее чем за минуту до конца встречи началась драка между игроками. А когда все утихло, поклонники «Дейтрота» начали бросать в игроков «Индианы» стаканы из-под колы, после чего баскетболисты ринулись на болельщиков. В результате девять игроков получили длительные дисквалификации без сохранения заработной платы, а некоторые даже осуждены условно.

В 2008-м в женской НБА в матче «Лос-Анджелес Спаркс» и «Детройт Шок» началась потасовка между Пленетт Пирсон и Кэндайс Паркер. Она боролись за место на площадке, и в итоге обе упали, после чего началась драка. К обмену ударами подключились даже представители тренерских штабов. Постфактум 11 баскетболисток получили дисквалификации, включая легендарную Лайзу Лесли.

Испании , и даже чирлидерши между собой дрались. Подобные ситуации баскетбол как На самом деле, подобные инциденты были и в Ливане, и в Китае, и в, и даже чирлидерши между собой дрались. Подобные ситуации баскетбол как игру не красят, но перцу добавляют.