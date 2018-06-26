Львовское трио на китайском пьедестале (ВИДЕО)  

На квалификационный рейтинговый женский турнир China Open в китайский город Тайюань выезжали всего три представительницы украинской школы вольной борьбы.

И все они взошли на пьедестал. На его высшую золотую ступень поднимались львовянки Юлия Ткач-Остапчук (категория до 62 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг), на третью бронзовую - их землячка Татьяна Кит (до 57 кг).

Юлия Ткач-Остапчук. Фото: ukrwrestling.com

Экс-чемпионка мира Ткач-Остапчук на предварительной стадии тушировала китаянку Цуй Фэнфен и россиянку Елизавету Сорокину. А в 1/2-й и финале Юлия уверенно по баллам переборола двух хозяек ковра - соответственно Хан Цзинвон (8:0) и Бао Линлин (6:1).

Черкасова начала турнир с досрочной победы над китаянкой Цинь Суньин (10:0). Затем «жертвами» Аллы, оказавшись в схватках с ней на лопатках, стали кореянка Ян Эунсил, две представительницы Поднебесной - Ван Цзяо и Ван Сяоцянь.

Татьяна Кит в стартовом поединке оказала упорное сопротивление будущему победителю турнира китаянке Жун Нинин, но все же уступила - 2:4. А потом в схватке за бронзу против еще одной хозяйки ковра Пэй Синру был зафиксирован ничейный счет 0:0. Однако благодаря большей активности победа была отдана украинской спортсменке.

Отметим и то, что в командном зачете наше женское трио заняло пятое место, опередив сборные двух десятков стран. Опередили украинок только выступавшие куда большими составами китаянки (10 человек), россиянки (7), японки (5) и кореянки (7).

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ТАЙЮАНЬ (Китай). Международный турнир China Open. Женщины. До 50 кг. 1. Вук (Румыния). 2. Чжу Цзян (Китай). 3. Кеунимджаева (Узбекистан). До 53 кг. 1. Мияхара (Япония). 2. Полещук (РоSSия). 3. Лю Юйцзяо, Пан Цяньюй (обе - Китай). До 55 кг. 1. Мукаида (Япония). 2. Чжанци. 3. Оуян Цзюньлин (обе - Китай), Галамбош (Венгрия). До 57 кг. 1. Жун Нинин (Китай). 2. Хорошавцева (РоSSия). 3. КИТ (Украина), Ум Чжи Ын (Корея). До 59 кг. 1. Кумано (Япония). 2. Чумикова (РоSSия). 3. Чжан Юэ (Китай), Тыныбекова (Киргизия). До 62 кг. 1. ТКАЧ (Украина). 2. Бао Линлин. 3. Цуй Фэнфэн. До 65 кг. 1. Тан Чуин (все - Китай). 2. Кузнецова (РоSSия). 3. Лу На (Китай). До 68 кг. 1. ЧЕРКАСОВА (Украина). 2. Ван Сяоцянь. 3. Цинь Суньин. До 72 кг. 1. Ван Цзюань (все - Китай). 2. Фуруити (Япония). 3. Ван Куньмин. До 75 кг. 1. Палиха. 2. Хуан Юаньюань (все - Китай). 3. Немет (Венгрия).