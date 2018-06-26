Львовское трио на китайском пьедестале (ВИДЕО)  

На квалификационный рейтинговый женский турнир China Open в китайский город Тайюань выезжали всего три представительницы украинской школы вольной борьбы.
И все они взошли на пьедестал. На его высшую золотую ступень поднимались львовянки Юлия Ткач-Остапчук (категория до 62 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг), на третью бронзовую - их землячка Татьяна Кит (до 57 кг).
Юлия Ткач-Остапчук. Фото: ukrwrestling.com
Экс-чемпионка мира Ткач-Остапчук на предварительной стадии тушировала китаянку Цуй Фэнфен и россиянку Елизавету Сорокину. А в 1/2-й и финале Юлия уверенно по баллам переборола двух хозяек ковра - соответственно Хан Цзинвон (8:0) и Бао Линлин (6:1).
Черкасова начала турнир с досрочной победы над китаянкой Цинь Суньин (10:0). Затем «жертвами» Аллы, оказавшись в схватках с ней на лопатках, стали кореянка Ян Эунсил, две представительницы Поднебесной - Ван Цзяо и Ван Сяоцянь.
Татьяна Кит в стартовом поединке оказала упорное сопротивление будущему победителю турнира китаянке Жун Нинин, но все же уступила - 2:4. А потом в схватке за бронзу против еще одной хозяйки ковра Пэй Синру был зафиксирован ничейный счет 0:0. Однако благодаря большей активности победа была отдана украинской спортсменке.
Отметим и то, что в командном зачете наше женское трио заняло пятое место, опередив сборные двух десятков стран. Опередили украинок только выступавшие куда большими составами китаянки (10 человек), россиянки (7), японки (5) и кореянки (7).
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