Карпаты обыграли Ниву

Завершающим спаррингом для львовских "Карпат" на первом этапе подготовки к новому сезону стала встреча с тернопольской "Нивой". Сыграв двумя смешанными составами, и обладая преимуществом на протяжении всего матча, «зелено-белые» победили соперников со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Швед и Войтович

На первый тайм "Карпаты" вышли в таком составе: Пеньков, Мирошниченко, Сандохадзе, Ковтун, Вербный, Чачуа, Мякушко, Лебеденко, Ди Франко, Швед, Санчес.

На второй: Пеньков, Лобай, Федецкий, Ковтун, Ременюк, Толочко, Эрбес, Гуцуляк, Клец, Карраскаль, Акулинин.

Напомним, что на втором этапе межсезонных сборов львовяне запланировали провести две контрольные игры: 1 июля против чемпиона Второй лиги "Агробизнес", а 4-го с "Прикарпатьем".