Новостей.COM ⇒
2018-06-23
"Арсенал" арендовал стадион "Динамо"
Сегодня на пресс-конференции было объявлено, что «Арсенал» Киев арендовал стадион «Динамо».
Между сторонами уже подписан договор.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заявил на УПЛ стадион имени Банникова и создавал проект о подготовке стадиона «Колос» в Борисполе.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Ctrl+←