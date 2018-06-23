"Арсенал" арендовал стадион "Динамо"

Сегодня на пресс-конференции было объявлено, что «Арсенал» Киев арендовал стадион «Динамо».
 
Между сторонами уже подписан договор.
Фото "Арсенал" арендовал стадион "Динамо"
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заявил на УПЛ стадион имени Банникова и создавал проект о подготовке стадиона «Колос» в Борисполе.
 


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