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"Арсенал" арендовал стадион "Динамо" Сегодня на пресс-конференции было объявлено, что «Арсенал» Киев арендовал стадион «Динамо». Между сторонами уже подписан договор. Фото: fcdynamo.kiev.ua Ранее сообщалось, что «Арсенал» заявил на УПЛ стадион имени Банникова и создавал проект о подготовке стадиона «Колос» в Борисполе. Tribuna.com

Спорт-Экспресс

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