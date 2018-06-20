В УПЛ не понимают, почему Полтава снимается с соревнований

Пресс-служба Премьер-лиги прокомментировала информацию об отказе ФК "Полтава" от участия в элитном дивизионе. В офисе УПЛ подтверждают, что действительно получили соответствующее письмо. "Горожане" намерены проводить домашние матчи лишь на "Локомотиве".

- Премьер-лига получила письмо от ФК "Полтава", которое подписано президентом клуба Леонидом Соболевым, о снятии с соревнований в связи с невозможностью приведения стадиона "Локомотив" в соответствие с требованиями регламентных документов УПЛ и ФФУ.

На Общем собрании участников Премьер-лиги 5 июня "Полтава" была принята в состав УПЛ и получила аттестат для участия в соревнованиях. Клуб заявил в качестве основного домашнего стадиона арену "Ворскла" имени А. Бутовского.

Исходя из этого, УПЛ при жеребьевке плана-календаря соревнований сезона 2018/19 гг. предприняла шаги для разведения "Полтавы" и "Ворсклы" в календаре с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного проведения домашних матчей обоих клубов на стадионе "Ворскла".

Учитывая вышеуказанное, Премьер-лиге не совсем понятна позиция "Полтавы" об отказе от участия в соревнованиях УПЛ из-за неготовности стадиона "Локомотив". В связи с этим Премьер-Лига обратилась к полтавчанам с просьбой уточнить свою позицию.

В случае отказа "Полтавы" от участия в соревнованиях, Премьер-лига будет действовать в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном действующим Регламентом соревнований, - отметили функционеры.


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