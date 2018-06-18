"Манчестер Юнайтед" предлагает за экс-игрока "Шахтера" 60 млн фунтов, - СМИ

Через 2 года у Виллиана заканчивается контракт с "Челси"

"Манчестер Юнайтед" готов предложить лондонскому "Челси" 60 млн фунтов за 29-летнего бразильского полузащитника Виллиана, сообщает Daily Mail.

Контракт Виллиана с "Челси" истекает летом 2020 года.

Ранее полузащитник сообщал, что недоволен работой главного тренера "Челси" Антонио Конте и готов покинуть команду. Виллиан даже убрал Конте с командного фото после победы в Кубке Англии.

Напомним, с лета 2013-го по декабрь 2015-го года Виллиан играл в "Челси" под руководством нынешнего наставника "МанЮнайтед" Жозе Моуриньо.

Виллиан начинал свою европейскую карьеру в 2007 году в донецком "Шахтере".

"Горняки" заплатили родному клубу Виллиана - "Коринтиансу" из города Сан-Паулу 14 млн евро.