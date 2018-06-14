ЧМ-2018 охраняют "казаки", ранее воевшие в Сирии и на Донбассе, - Reuters
ФИФА "полностью доверяет" организованным на турнире мерам безопасности.
В составе роSSийских военизированных формирований, обеспечивающих безопасность Чемпионата мира по футболу, служат "казаки", которые ранее воевали в Сирии и на Донбассе, сообщает Reuters.
Фан-зоны и улицы роSSийских городов, где пройдет чемпионат, будут патрулировать более 800 членов местных "казаческих" организаций, рассказали их руководители. В ряде городов РоSSии, где пройдет чемпионат, "казаки" будут работать еще и как стюарды или волонтеры.
По меньшей мере 19 членов этих групп были идентифицированы как сражавшиеся на востоке Украины в рядах поддерживаемых Россией боевиков или как наемники в Сирии, где они оказывали поддержку союзнику Москвы президенту Башару Асаду.
Представители "казачьих" групп уверяют, что их члены участвуют в вооруженных конфликтах в ччастном порядке. Однако, отмечает Reuters, есть свидетельства тому, что на самом деле эти организации прямо поддерживают своих представителей, которые отправились в зону конфликта.
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил возмущение в связи с участием "казаков" в мировом чемпионате.
"Использование казачьей военизированной группировки - это, с одной стороны, свидетельство неспособности роSSийского руководства обеспечить законность и порядок во время Чемпионата мира по футболу 2018 года силами государственных органов, а с другой - компрометирует официальное мероприятие ФИФА", - сказал Турчинов в комментарии Reuters.
Американский конгрессмен Элиот Л. Энгель считает, что для ФИФА участие этих групп представляет собой возмутительное предательство устава организации.
В то же время представитель ФИФА сказал, что организация "полностью доверяет всеобъемлющей концепции безопасности", разработанной роSSийскими властями и местными организаторами турнира.
Как сообщалось, в канун ЧМ-2018 началась кампания против преследования СМИ в РоSSии.
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