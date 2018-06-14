ЧМ-2018 охраняют "казаки", ранее воевшие в Сирии и на Донбассе, - Reuters

ФИФА "полностью доверяет" организованным на турнире мерам безопасности.

В составе роSSийских военизированных формирований, обеспечивающих безопасность Чемпионата мира по футболу, служат "казаки", которые ранее воевали в Сирии и на Донбассе, сообщает Reuters.

Фан-зоны и улицы роSSийских городов, где пройдет чемпионат, будут патрулировать более 800 членов местных "казаческих" организаций, рассказали их руководители. В ряде городов РоSSии, где пройдет чемпионат, "казаки" будут работать еще и как стюарды или волонтеры.

По меньшей мере 19 членов этих групп были идентифицированы как сражавшиеся на востоке Украины в рядах поддерживаемых Россией боевиков или как наемники в Сирии, где они оказывали поддержку союзнику Москвы президенту Башару Асаду.

Представители "казачьих" групп уверяют, что их члены участвуют в вооруженных конфликтах в ччастном порядке. Однако, отмечает Reuters, есть свидетельства тому, что на самом деле эти организации прямо поддерживают своих представителей, которые отправились в зону конфликта.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил возмущение в связи с участием "казаков" в мировом чемпионате.

"Использование казачьей военизированной группировки - это, с одной стороны, свидетельство неспособности роSSийского руководства обеспечить законность и порядок во время Чемпионата мира по футболу 2018 года силами государственных органов, а с другой - компрометирует официальное мероприятие ФИФА", - сказал Турчинов в комментарии Reuters.

Американский конгрессмен Элиот Л. Энгель считает, что для ФИФА участие этих групп представляет собой возмутительное предательство устава организации.

В то же время представитель ФИФА сказал, что организация "полностью доверяет всеобъемлющей концепции безопасности", разработанной роSSийскими властями и местными организаторами турнира.