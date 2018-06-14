ЧМ-2018 охраняют "казаки", ранее воевшие в Сирии и на Донбассе, - Reuters

ФИФА "полностью доверяет" организованным на турнире мерам безопасности.

ЧМ-2018 охраняют "казаки", ранее воевшие в Сирии и на Донбассе, - Reuters
Фото: Новости Сочи

В составе роSSийских военизированных формирований, обеспечивающих безопасность Чемпионата мира по футболу, служат "казаки", которые ранее воевали в Сирии и на Донбассе, сообщает Reuters.

Фан-зоны и улицы роSSийских городов, где пройдет чемпионат, будут патрулировать более 800 членов местных "казаческих" организаций, рассказали их руководители. В ряде городов РоSSии, где пройдет чемпионат, "казаки" будут работать еще и как стюарды или волонтеры.

По меньшей мере 19 членов этих групп были идентифицированы как сражавшиеся на востоке Украины в рядах поддерживаемых Россией боевиков или как наемники в Сирии, где они оказывали поддержку союзнику Москвы президенту Башару Асаду.

Представители "казачьих" групп уверяют, что их члены участвуют в вооруженных конфликтах в ччастном порядке. Однако, отмечает Reuters, есть свидетельства тому, что на самом деле эти организации прямо поддерживают своих представителей, которые отправились в зону конфликта.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил возмущение в связи с участием "казаков" в мировом чемпионате.

"Использование казачьей военизированной группировки - это, с одной стороны, свидетельство неспособности роSSийского руководства обеспечить законность и порядок во время Чемпионата мира по футболу 2018 года силами государственных органов, а с другой - компрометирует официальное мероприятие ФИФА", - сказал Турчинов в комментарии Reuters.

Американский конгрессмен Элиот Л. Энгель считает, что для ФИФА участие этих групп представляет собой возмутительное предательство устава организации.

В то же время представитель ФИФА сказал, что организация "полностью доверяет всеобъемлющей концепции безопасности", разработанной роSSийскими властями и местными организаторами турнира.

Как сообщалось, в канун ЧМ-2018 началась кампания против преследования СМИ в РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб
Ибрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. ФутболИбрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. Футбол
Пике получил травму на тренировке сборной Испании. ФутболПике получил травму на тренировке сборной Испании. Футбол
Телеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. ФутболТелеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В канун ЧМ-2018 началась кампания против преследования СМИ в РоSSии. ФутболВ канун ЧМ-2018 началась кампания против преследования СМИ в РоSSии. Футбол
Возле телеканала "Интер" провели акцию протеста относительно трансляции ЧМ-2018Возле телеканала "Интер" провели акцию протеста относительно трансляции ЧМ-2018
Сборная Японии перед ЧМ-2018 порезвилась с ПарагваемСборная Японии перед ЧМ-2018 порезвилась с Парагваем
Телеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. ФутболТелеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. Футбол
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Участие Пеле в церемонии открытия ЧМ-2018 под вопросом. ФутболУчастие Пеле в церемонии открытия ЧМ-2018 под вопросом. Футбол
Сборная Австралии прибыла для участия в ЧМ-2018. ФутболСборная Австралии прибыла для участия в ЧМ-2018. Футбол
Испанцам обещаны рекордные премиальные за ЧМ-2018. ФутболИспанцам обещаны рекордные премиальные за ЧМ-2018. Футбол
Перу и Швеция перед ЧМ-2018 разошлись по нулямПеру и Швеция перед ЧМ-2018 разошлись по нулям
Майер: Лев принял правильное решение, взяв на ЧМ-2018 Нойера. ФутболМайер: Лев принял правильное решение, взяв на ЧМ-2018 Нойера. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости