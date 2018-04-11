Дирк Новицки продолжит карьеру в НБА

Немецкий нападающий "Даллас Мэверикс" Дирк Новицки решил провести свой 21-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.

В июне Дирку исполнится 40 лет, но он полол сил и энергии. В начале апреля Новицки перенес операцию на лодыжке. "Я решил двигаться вперед, поэтому пораньше сделал операцию, чтобы начать весь процесс, раньше начать процесс реабилитации, чтобы вернуться в игре. На самом деле я пропустил не так много игр в этом году и в большинстве случаев чувствовал себя прекрасно", - приводит слова немца официальный сайт "Мэверикс".

В этом сезоне Новицки отыграл в 77 матчах регулярного чемпионата (в среднем он проводил на площадке 24,7 минуты, набирая 12 очков). Форвард рассчитывает успеть полностью восстановиться к предсезонным тренировкам.