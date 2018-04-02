Манданда не поможет Марселю

Вратарь "Марселя" и сборной Франции Стив Манданда выбыл из строя на срок до полутора месяцев. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Манданда получил повреждение во втором тайме выездного матча с "Дижоном" в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 3:1 в пользу "Марселя", но голкипер был заменен на 53-й минуте.

Также напомним, что защитник ПСЖ Даниэль Алвес стал мировым рекордсменом по количеству командных трофеев. В своем последнем поединке бразилец помог парижанам одолеть "Монако" в финале Кубка французской лиги и завоевал 36-й командный трофей в карьере. По этому показателю Алвес обогнал бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза и экс-форварда "Ливерпуля" Кенни Далглиша. Оба британца завоевали по 35 трофеев.