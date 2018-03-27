Португалия в Женеве оказалась за тайм разгромлена Нидерландами

Действующий чемпион Европы сборная Португалии перед скорой поездкой на ЧМ-2018 провела обескураживающий спарринг в Швейцарии против Нидерландов Рональда Кумана. Подопечные Фернанду Сантуша владели инициативой в первом тайме, но пропустили две контратаки, первую из которых завершил Депай, подправив удар Де Бека, а во второй отличился Бабел, замкнувший подачу Де Лихта. А перед перерывом Ван Дейк довел счет до крупного, поразив правый угол после штрафного Депая и скидки Де Лихта - 0:3!

Во втором тайме португальцам не удалось что-то изменить, несмотря на массовые замены. Канселу получил повторное предупреждение и был удален. Сняли с поля и провалившего матч Роналду - болельщики постоянно прорывались на поле, чтобы сфотографировать себя с кумиром, так что Сантуш решил прекратить это безобразие.

В оставшееся время стоит отметить дебют в сборной юного Джастина Клюйверта, который в 18 лет пошел по стопам своего знаменитого отца. А Куман одерживает первую победу у руля сборной - и ведь над каким сильным соперником!

2017-18, Товарищеские матчи. Сборные.

Португалия - Нидерланды 0:3 (0:3)



Голы: Депай, 12 (0:1); Бабел, 32 (0:2); ван Дейк, 45 (0:3)



Португалия: Антони Лопеш; Мариу Руи; Жозе Фонте; Канселу (до 62); Роланду (Нету, 46); Адриен Силва (Андре Силва, 46); Фернандеш; Куарежма (Мартиньш, 56); Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 79); Андре Гомеш (Гонсалу Гуэдеш, 46); Роналду (Моутинью, 68)



Нидерланды: Силлессен; Аке; Тете (Тиль Гус, 78); ван Дейк; де Лихт (Фосу-Менса, 84); Проппер; Депай (Клюйверт, 78); Вильена (де Врей, 67); Вейналдум (де Рон, 68); ван де Беек; Бабел (Бергхейс, 84)



Предупреждения: Канселу, 44, 62 - Тете, 57; де Рон, 72

Удаления: Канселу, 62 (второе предупреждение)