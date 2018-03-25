Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Новая трагедия в мире спорта. Баскетболист американского клуба "Гранд Рапидс Драйв" Зеке Апшоу перенес сердечный приступ в игре Лиги развития (NBDL) против "Лонг-Айленд Нетс".
За минуту до конца игры американский баскетболист упал на паркет. Матч был немедленно прерван, чтобы врачи могли оказать помощь несчастному, и после первых реанимационных действий непосредственно в зале, 25-летний баскетболист был доставлен в больницу.
По первой информации сообщается, что он находится в критическом состоянии и врачи борются за его жизнь.
Апшоу учился в университетах штата Иллинойс и Хофстра. Он второй сезон проводит в фарм-клубе "Детройт Пистонс", в среднем набирая за матч 8,5 балла.
Напомним, что вчера из-за проблем с сердцем на футбольном поле скончался игрок "Марсонии" Бруно Бобан, а в марте из-за подобных сердечных проблем умерли Давид Астори, Томас Родригес и Адриан Лиллебек. Все они были активными спортсменами, молодыми людьми, в самом расцвете сил, впереди у которых должна быть еще большая часть жизни.
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25.03.2018 17:44