НХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную серию

Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-21. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Питтсбург" - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

36 сэйвов голкипера "Айлендерс" Кристофера Гибсона помогли "Островитянам" одолеть "Питтсбург". По шайбе в ворота "Пингвинз" провели Мэттью Бардзал, Джордан Эберле, Андерс Ли и Адам Пелеч. В составе "Питтсбурга" единственный гол на счету Конора Шири.

"Каролина" - "Эдмонтон" - 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)

Гол и три результативные передачи Леона Драйзайтля помогли "Эдмонтону" крупно обыграть "Каролину". "Ойлерз" выиграли второй матч кряду, тем не менее, все еще на 17 очков отстают от зоны плей-офф Западной конференции.

"Вашингтон" - "Даллас" - 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

"Вашингтон" закрепился на первом месте в Столичном дивизионе, обыграв "Даллас". Победной для "Кэпиталз" стала шайба Джона Карлсона на 16-й минуте третьего периода поединка. Александр Овечкин забросил 44-ю шайбу в сезоне и сохранил за собой лидерство в рейтинге снайперов. Также на его счету две результативные передачи. 26-й шайбой в сезоне в составе "Старз" отметился Александр Радулов.

"Рейнджерс" - "Коламбус" - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Хет-трик Артемия Панарина помог "Коламбусу" продлить победную серию до 9-ти матчей и подняться на третье место в Столичном дивизионе, опередив "Филадельфию". По шайбе в ворота соперников отправили Александр Веннберг и Маркус Нутиваара. Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил за матч 29 бросков по воротам.

"Тампа" - "Торонто" - 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Голы Виктора Хедмана, Райана Макдоны, Никиты Кучерова и Алекса Киллорна принесли "Тампе" победу над "Торонто". Очередная шайба стала для Кучерова 37-й в сезоне и он с 94-мя очками продолжает возглавлять список бомбардиров лиги. У "Кленовых листьев" дублем отметился Джеймс ван Римсдайк.

"Детройт" - "Филадельфия" - 5:4 ПБ (0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0)

Точный бросок Франса Нильсена в серии буллитов принес "Детройту" победу над "Филадельфией". В свою очередь "Флайерс" уступили третью строку в Столичном дивизионе. В составе победителей дубль и результативную передачу на свой счет записал Дилан Ларкин. По шайбе в ворота соперников провели Люк Гленденинг и Евгений Свешников.

"Оттава" - "Флорида" - 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

"Флорида" вплотную приблизилась к зоне плей-офф Восточной конференции, разгромив "Оттаву". По шайбе в ворота соперников отправили Александр Барков, Ник Бьюгстад, Евгений Дадонов, Джаред Макканн, Джейми Макгинн, Фрэнк Ватрано и Кит Яндл.

"Виннипег" - "Лос-Анджелес" - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Дубль Кайла Коннора принес "Виннипегу" победу над "Лос-Анджелесом". Победным для "Джетс" стал точный бросок форварда на 2-й минуте овертайма. У "Кингз" отличился Дастин Браун.

"Чикаго" - "Колорадо" - 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

44 сэйва голкипера "Колорадо" Семена Варламова помогли "Эвеланш" одолеть "Чикаго". Дублем в составе победителей отметился Александр Керфут. Гол и передача за Микко Рантаненом.

"Вегас" - "Ванкувер" - 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

"Вегас" одержал вторую победу кряду и еще на шаг приблизился к выходу в плей-офф в Западной конференции. Обыграть "Ванкувер" "Голден Найтс" помогли шайбы Джонатана Маршессо, Коди Икина, Пьера-Эдуара Белльмара и Томаша Татара

"Сан-Хосе" - "Нью-Джерси" - 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

"Шаркс" одержали пятую победу кряду, одолев "Дэвилз" и закрепились на втором месте в Атлантическом дивизионе. В составе победителей отличились Эрик Фер, Джо Павелски, Янник Хансен, Баркли Гудроу, Логан Кутюр и Миккель Бедкер.