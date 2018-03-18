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2018-03-18
"Динамо" - "Ворскла" - 4:0. 24 тур (ВИДЕО)
Динамо - Ворскла - 4:0 (1:0)
Голы: Беседин, 4 (1:0). Бурда, 59 (2:0). Цыганков, 63 - с пенальти (3:0). Хлебас, 89 (4:0).
Виктор Цыганков. Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Динамо» (Киев): Бойко, Пиварич, Шабанов, Бурда, Кендзера, Ротань, Шапаренко (Буяльский, 88), Цыганков, Вербич, Гармаш (Алибеков, 72), Беседин (Хлебас, 78).
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Чеснаков, Сапай, Васин, Кадимян, Кобахидзе (Ребенок, 60), Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69).
Наказания: Ротань, 83 (предупреждения).
Судьи: Копиевский (Кропивницкий), Матяш (Донецк), Шлончак (Черкассы).
18 марта. Киев. НСК «Олимпийский».
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