НХЛ: Вашингтон и Питтсбург побеждают, Коламбус продлевает победную серию

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-16. Результаты всех матчей

"Филадельфия" - "Коламбус" - 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

"Коламбус" одержал шестую победу кряду, одолев "Филадельфию". Хет-триком в составе "Блю Джекетс" отметился Кэм Аткинсон. По шайбе на свой счет записали Оли Бьоркстранд и Бун Дженнер. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил за матча 26 бросков по воротам.

"Айлендерс" - "Вашингтон" - 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)

"Вашингтон" сохранил за собой первое место в Столичном дивизионе, обыграв "Айледерс". Третью победу кряду столичному клубу принесли точные броски Ларса Эллера, Дмитрия Орлова, Андре Бураковски, Никласа Бэкстрема и Джона Карлсона. Дублем в составе "Кэпиталз" отметился Ти-джей Оши.

"Баффало" - "Торонто" - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Дубль Джеймса ван Римсдайка сыграл важную роль в победе "Торонто" над "Баффало". Ван Римсдайк сделал хет-трик сутками ранее в матче с "Далласом", а теперь помог "Кленовым листьям" закрепиться на третьем месте в Атлантическом дивизионе.

"Флорида" - "Бостон" - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

46 сэйвов вратаря "Флориды" Джеймса Раймера помогли "Пантерс" одолеть "Бостон". Этот шатаут стал для вратаря третьим в сезоне и 20-м в карьере. По шайбе на счету Ника Бьюгстада, Арона Экблада и Винсент Трочека. Две голевые передачи за Евгением Дадоновым.

"Монреаль" - "Питтсбург" - 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Дубль и ассист Патрика Хорнквиста помогли "Питтсбургу" обыграть "Монреаль". Гол и результативная передача на счету Евгения Малкина. По шайбе в ворота "Канадиенс" отправили Фил Кессел и Брайан Раст.

"Виннипег" - "Чикаго" - 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

"Виннипег" закрепился на втором месте в Центральном дивизионе, одолев "Чикаго". При этом нападающий "Джетс" Патрик Лайне продлил серию матчей, в которой набирал очки до 14-ти, что является лучшим показателем для молодых игроков НХЛ . На счету финна голевая передача.

"Сент-Луис" - "Колорадо" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Дубль и две голевые передачи Микко Рантанена помогли "Колорадо" закрепиться в зоне плей-офф Западной конференции. Еще один дубль на свой счет записал Нэйтан Маккиннон. Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов сделал за матч 44 сэйва.

"Аризона" - "Нэшвилл" - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

"Нэшвилл" продлил серию матчей, в которой набирал очки до 13-ти, обыграв "Аризону". "Предаторс" дважды отыгрывались по ходу встречи, благодаря шайбам Райана Эллиса и Кайла Террис, а победную точку в матче поставил Кевин Фиала.

"Лос-Анджелес" - "Детройт" - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Гол и три ассиста капитана "Лос-Анджелеса" Анже Копитара помогли "Кингз" одолеть "Детройт". По шайбе в ворота соперников отправили Пол Лэдью, Тайлер Тоффоли и Дастин Браун.