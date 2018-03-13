Фабрегас: Главная задача в игре с Барселоной - сдержать Месси

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал грядущее противостояние с «Барселоной» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

«Для любой команды поединок на «Камп Ноу» превращается в чрезвычайно сложное задание. Однако я считаю, что мы готовы к этому противостоянию, готовы принять вызов.

Если мне посчастливится сыграть, то одной из главных задач будет — сдержать Месси. Мы играем приблизительно на одних и тех же участках поля. Остановить его будет сложно, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы он чувствовал себя некомфортно и не мог выполнять свою работу идеально. Считаю его соперником, который хочет выиграть, и я хочу того же. Мы в разных командах, и каждый игрок хочет сделать всё лучшее для собственного клуба.

Я не против выходить играть против бывших команд, против друзей. Мне это нравится, эмоции всегда были положительными. Я делал это с «Арсеналом», а теперь — с «Челси». Чувствовал себя неплохо в обоих случаях. Это дает мне дополнительную мотивацию», — приводит слова Фабрегаса Mirror.