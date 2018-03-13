Сарри: Я отказываюсь признавать тот факт, что Наполи сдался

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри заявил, что его команда продолжит борьбу за победу в чемпионате Италии, даже несмотря на потерю важных очков в последнем матче Серии А с «Интером» (0:0).

«Мы были недалеки от победы, но не забили после нескольких реальных голевых моментов, особенно во втором тайме. Отмечу, что в плане концентрации и самоотдачи сыграли лучше, чем неделю назад.

Если «Ювентус» выиграет оставшиеся матчи в сезоне, то мы сможем только поаплодировать и снять перед ним шляпы. Мы не самый богатый клуб Италии, но способны составлять конкуренцию.

Верим ли мы в скудетто? Мы по-прежнему верим, что приложим все силы к борьбе за чемпионство. Но я отказываюсь признавать тот факт, что «Наполи» сдался. Мы здорово сыграли сегодня в гостях против тяжелого соперника, которого перед сезоном все ставили выше нас. Мы так удачно выступали в этом сезоне, что заставили людей поверить в невозможное», – приводит слова Сарри Football Italia.

Добавим, что сейчас «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.


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