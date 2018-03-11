Германия издевательски напомнила Бразилии о поражении 1:7

Сборная Германии в официальном Твиттере оригинально поиздевалась над Бразилией.
 
Пресс-служба опубликовала напоминание о предстоящем товарищеском матче, который состоится через 17 дней.
Фото Германия издевательски напомнила Бразилии о поражении 1:7
Фото: twitter.com
 
В качестве визуализации срока был использован счет полуфинального матча чемпионата мира-2014, в котором немцы победили Бразилию на ее поле со счетом 7:1, после чего выиграли турнир.
 
Матч Германия - Бразилия пройдет 27 марта в Берлине.
 
Напомним, что обе команды попали в финальную стадию ЧМ-2018 и при определенных раскладах могут встретиться уже в 1/8 финала.
 


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