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2018-03-11
Германия издевательски напомнила Бразилии о поражении 1:7
Сборная Германии в официальном Твиттере оригинально поиздевалась над Бразилией.
Пресс-служба опубликовала напоминание о предстоящем товарищеском матче, который состоится через 17 дней.
Фото: twitter.com
В качестве визуализации срока был использован счет полуфинального матча чемпионата мира-2014, в котором немцы победили Бразилию на ее поле со счетом 7:1, после чего выиграли турнир.
Матч Германия - Бразилия пройдет 27 марта в Берлине.
Напомним, что обе команды попали в финальную стадию ЧМ-2018 и при определенных раскладах могут встретиться уже в 1/8 финала.
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