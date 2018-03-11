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Германия издевательски напомнила Бразилии о поражении 1:7 Сборная Германии в официальном Твиттере оригинально поиздевалась над Бразилией . Пресс-служба опубликовала напоминание о предстоящем товарищеском матче, который состоится через 17 дней. Фото: twitter.com В качестве визуализации срока был использован счет полуфинального матча чемпионата мира-2014, в котором немцы победили Бразилию на ее поле со счетом 7:1, после чего выиграли турнир. Матч Германия - Бразилия пройдет 27 марта в Берлине. Напомним, что обе команды попали в финальную стадию ЧМ-2018 и при определенных раскладах могут встретиться уже в 1/8 финала. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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