Савицкий: нас мало, но мы в тельняшках
Главный тренер ХК "Кременчук" Александр Савицкий - о победе кременчужан в первом матче полуфинала с "Белым Барсом".
- Игра получилась тяжелой и упорной, но в плей-офф ничего не бывает легкого. Обе команды молодцы, хорошо играли, неуступчиво, достаточно жестко и остро. Хорошая боевая игра.
- Как прокомментируете момент с незасчитанной шайбой? Были недовольны высокоподнятой игрой клюшкой Севастьяном Карпенко?
- Мы немного поспорили, показалось, что шайба могла упасть в створ ворот и Сева мог её добить. Но он был на льду и ему виднее, так как это доля секунды. Посмотрим видеоповтор, но у меня претензий нет. Главное, что выиграли и двигаемся дальше.
- Дисквалификация Кривошанкина повлияла на команду?
- Мы поговорили с ним… Любая потеря чувствительна сейчас, тем более когда это игрок уровня Глеба. "Но нас хоть и мало, но мы в тельняшках".
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