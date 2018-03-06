Суперлига: "Мавпы" обогнали "Будивельнык" (ВИДЕО)  

У «Днепра» из-за проблем со здоровьем не смогли выйти на площадку Дмитрий Глебов и Николай Вильховецкий.
И потеря двух ключевых исполнителей, конечно же, не могла не отразиться на его игре негативно. Особенно в обороне. Ведь два признанных снайпера черкасчан - Александр Кобец и Александр Кольченко, получив определенную свободу для совершения скоростных индивидуальных проходов, воспользовались этим по-максимуму. 49 очков на двоих - красноречивое тому подтверждение.
У хозяев площадки взять на себя роль настоящего лидера не получилось ни у Александра Мишулы, ни у Станислава Тимофеенко. Правда, очень старался Владимир Шевченко, однако его усилий для поддержания конкурентности оказалось недостаточно. Поэтому провал в третьей четверти окончательно развеял иллюзии относительно спасения «Днепра» от поражения. Правда, особо огорченными днепряне не выглядели…
В отличие от «мавп», «Будивельнык» отсутствием Глебова с Вильховецким воспользоваться не сумел. Хотя это и странно, поскольку Генри Дугат и Руслан Отверченко получили возможность строить атаки более разнообразно. Однако американец слишком уж увлекся индивидуализмом, чего хватало для поддержания интриги, но и только. В то же время Тимофеенко и Шевченко буквально таранили чужую «краску», без особых проблем переигрывая своих визави. И к большому перерыву это обеспечило «Днепру» 7 очков преимущества.
Правда, в третьей четверти очередной всплеск активности Дугата фактически восстановил на табло равновесие. Но именно тогда трехочковые броски наконец-то «прорезались» у Мишулы. А поскольку остановить Тимофеенко и Шевченко столичным баскетболистам тоже не удавалось, то шансы на еще один камбэк становились все более призрачными. Естественно, роль спасителя в энный раз взялся исполнять Дугат. Однако его важнейшие попадания не нашли поддержки в качественной обороне. Там киевляне глупо фолили, а Мишула и Шевченко в ключевой момент с линии штрафных не промахнулись.
Таким образом, перед двумя заключительными турами регулярного сезона «Будивельнык» пропустил на второе место «Черкаськи мавпы», а на расстоянии двух побед уже подобрался «Химик». И очный поединок с ним 23 марта вполне может иметь статус сражения за третью позицию…
НИКОЛАЕВ - БИПА - 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27)
У «Николаева» фактически был последний шанс зацепиться в таблице за пятое место. Помочь ему в этом взялся вернувшийся в команду Илья Жуковский, который сразу же записал себе в актив 16 очков. Во многом благодаря его усилиям «чайки» к середине заключительной четверти вели 9 пунктов. Но далее в их исполнении пошла настолько кошмарная реализация штрафных бросков, что «БиПа» неожиданно получила шанс на спасение. И блестяще использовала его! В отличие от соперников, один только Клим Артамонов в заключительные 60 секунд отправил с линии в чужое кольцо семь мячей из восьми попыток. Последний из них заставил николаевцев капитулировать.
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