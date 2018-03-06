Суперлига: "Мавпы" обогнали "Будивельнык" (ВИДЕО)  

ДНЕПР - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14)
 
«Днепр»: Мишула (7 + 3 перехвата), Шундель (8 + 5 подборов + 3 перехвата), Ревзин (11 + 5 подборов), Шевченко (17), Тимофеенко (8) - старт; Закурдаев (9 + 4 передачи), Мироненко (0 + 9 подборов), Сизов (9 + 7 подборов).
Фото Суперлига: "Мавпы" обогнали "Будивельнык" (ВИДЕО)
Пятница. Днепр. ДС "Шинник". "Днепр" - "Черкаськи мавпы" - 69:83. В атаке Александр КОБЕЦ. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"
 
«Черкаськи мавпы»: Бояркин (4), Кольченко (24), Конев (10), Липовцев (0 + 4 подбора + 4 передачи), Дэвис (6 + 6 подборов) - старт; Беллфилд (2 + 6 передач), Конате (9 + 6 подборов), Кобец (25), Ткаченко (3), Руслов. 
 
2 марта. Днепр. ДС «Шинник». 1000 зрителей.
 
У «Днепра» из-за проблем со здоровьем не смогли выйти на площадку Дмитрий Глебов и Николай Вильховецкий.
 
И потеря двух ключевых исполнителей, конечно же, не могла не отразиться на его игре негативно. Особенно в обороне. Ведь два признанных снайпера черкасчан - Александр Кобец и Александр Кольченко, получив определенную свободу для совершения скоростных индивидуальных проходов, воспользовались этим по-максимуму. 49 очков на двоих - красноречивое тому подтверждение.
 
У хозяев площадки взять на себя роль настоящего лидера не получилось ни у Александра Мишулы, ни у Станислава Тимофеенко. Правда, очень старался Владимир Шевченко, однако его усилий для поддержания конкурентности оказалось недостаточно. Поэтому провал в третьей четверти окончательно развеял иллюзии относительно спасения «Днепра» от поражения. Правда, особо огорченными днепряне не выглядели…
 
 
ДНЕПР - БУДИВЕЛЬНЫК - 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22)
 
«Днепр»: Мишула (18 + 6 передач), Шундель (3), Ревзин (7), Шевченко (18 + 10 подборов + 3 блок-шота), Тимофеенко (21 + 7 подборов) - старт; Закурдаев (4), Мироненко (2 + 8 подборов), Сизов (2 + 6 подборов). 
 
«Будивельнык» (Киев): Дугат (26 + 6 подборов + 7 передач), Отверченко (8), Крутоус (4), Месяц (7), Сандул (8 + 7 подборов + 3 блок-шота) - старт; Зотов (4), Анисимов (7), Дроздов (4 + 7 подборов), Винтоняк (2).
 
4 марта. Днепр. ДС «Шинник». 1020 зрителей.
 
В отличие от «мавп», «Будивельнык» отсутствием Глебова с Вильховецким воспользоваться не сумел. Хотя это и странно, поскольку Генри Дугат и Руслан Отверченко получили возможность строить атаки более разнообразно. Однако американец слишком уж увлекся индивидуализмом, чего хватало для поддержания интриги, но и только. В то же время Тимофеенко и Шевченко буквально таранили чужую «краску», без особых проблем переигрывая своих визави. И к большому перерыву это обеспечило «Днепру» 7 очков преимущества. 
 
Правда, в третьей четверти очередной всплеск активности Дугата фактически восстановил на табло равновесие. Но именно тогда трехочковые броски наконец-то «прорезались» у Мишулы. А поскольку остановить Тимофеенко и Шевченко столичным баскетболистам тоже не удавалось, то шансы на еще один камбэк становились все более призрачными. Естественно, роль спасителя в энный раз взялся исполнять Дугат. Однако его важнейшие попадания не нашли поддержки в качественной обороне. Там киевляне глупо фолили, а Мишула и Шевченко в ключевой момент с линии штрафных не промахнулись.   
 
Таким образом, перед двумя заключительными турами регулярного сезона «Будивельнык» пропустил на второе место «Черкаськи мавпы», а на расстоянии двух побед уже подобрался «Химик». И очный поединок с ним 23 марта вполне может иметь статус сражения за третью позицию…
 
 
НИКОЛАЕВ - БИПА - 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27)
 
«Николаев»: Тонченко (5 + 12 передач), Иванов (6), Онуфриев (9), Носков (13 + 6 подборов + 6 передач), Кушниров (11 + 11 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота) - старт; Попов (7), Аникиенко (5), Жуковский (16), Давидюк (13), Хохоник, Гуржий. 
 
«БиПа» (Одесса): Артамонов (17 + 9 передач), Луценко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Эфианайи (16 + 11 подборов), Кривцов (9), Блаус (12 + 8 подборов) - старт; Ноффле (10) Тищенко (7), Балабан (10), Воевода.
 
3 марта. Николаев. ДС «Надежда». 470 зрителей.
 
У «Николаева» фактически был последний шанс зацепиться в таблице за пятое место. Помочь ему в этом взялся вернувшийся в команду Илья Жуковский, который сразу же записал себе в актив 16 очков. Во многом благодаря его усилиям «чайки» к середине заключительной четверти вели 9 пунктов. Но далее в их исполнении пошла настолько кошмарная реализация штрафных бросков, что «БиПа» неожиданно получила шанс на спасение. И блестяще использовала его! В отличие от соперников, один только Клим Артамонов в заключительные 60 секунд отправил с линии в чужое кольцо семь мячей из восьми попыток. Последний из них заставил николаевцев капитулировать. 
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
ПОЛИТЕХНИК - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 75:96 (20:21, 17:36, 15:20, 23:19)
 
«Политехник» (Харьков): Йованович (8), Козлов (10), Барнс (21 + 8 подборов), Рочняк (14 + 7 подборов), Вуйович (11 + 8 подборов) - старт; Рудаков (7), Колотилов (2), Савченко (2), Кузнецов.
 
«Черкаськи мавпы»: Бояркин, Кольченко (10), Конев (7 + 4 подбора + 4 передачи), Липовцев (4 + 5 подборов), Дэвис (24 + 5 подборов + 4 перехвата) - старт; Беллфилд (8 + 6 передач), Конате (13 + 5 подборов), Кобец (23), Ткаченко (5 + 3 перехвата), Руслов (2).
 
4 марта. Харьков. НТУ ХПИ. 170 зрителей.
 
 
ЗАПОРОЖЬЕ - ХИМИК - 79:86 (22:19, 14:25, 27:22, 16:20)
 
«Запорожье»: Ткачук (5), Щепкин (19 + 6 подборов), Овдеенко (6), Никитин (2), Анисимов (12 + 10 подборов + 3 блок-шота) - старт; Кондраков (7 + 5 передач), Буц (7), Ворник (11), Кожемякин (10), Теряник.
 
«Химик» (Южный): Колтер (26 + 11 передач), Марченко (2), Эриэнс (19 + 5 подборов), Павлов (21 + 9 подборов), Антипов (5 + 9 подборов) - старт; Мальчевский (7 + 6 подборов), Сивир (6), Войналович.
 
3 марта. Запорожье. СК ЗАС. 430 зрителей.
 
ПОЛИТЕХНИК - БУДИВЕЛЬНЫК - 65:70 (11:25, 18:14, 20:15, 16:16)
 
«Политехник» (Харьков): Йованович (7), Барнс (16 + 7 подборов), Рудаков (2 + 6 подборов), Рочняк (8 + 7 подборов), Колотилов (4) - старт; Козлов (13 + 6 передач), Вуйович (15 + 8 подборов), Кузнецов (0 + 6 подборов), Чугунов. 
 
«Будивельнык» (Киев): Зотов (2 + 6 передач + 4 перехвата), Дугат (13 + 10 подборов), Крутоус (13 + 5 подборов), Дроздов (7 + 8 подборов), Сандул (10 + 5 подборов) - старт; Месяц (13), Анисимов (12 + 6 подборов), Винтоняк, Дзюба. 
 
2 марта. Харьков. ДС «Локомотив». 500 зрителей.
 
И В П ИО О
 
1. Днепр 26 23 3 2239-1857 49
 
2. Черкаськи мавпы 26 18 8 2177-2072 44
 
3. Будивельнык 26 17 9 2046-1842 43
 
4. Химик 24 13 11 1949-1837 37
 
5. БиПа 25 11 14 1899-2050 36
 
6. Николаев 25 9 16 1901-2039 34
 
7. Политехник 26 6 20 1927-2233 32
 
8. Запорожье 26 5 21 1901-2109 31
 
Оставшиеся матчи. 16 марта: БиПа - Химик. 21 марта: Будивельнык - БиПа. 23 марта: Черкаськи мавпы - БиПа, Будивельнык - Химик, Днепр - Николаев, Политехник - Запорожье. 25 марта: Черкаськи мавпы - Химик, Днепр - Запорожье, Политехник - Николаев. 


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