Себастьян Руди: Впереди самые важные недели

В среду утром в Мюнхене было по-арктически холодно, информирует пресс-служба "Баварии". Несмотря на это, "баварцы", утеплившись шапками и шарфами, в бодром расположении духа вышли на первую тренировку в рамках рабочей недели. В воскресенье команда на выезде проведет матч с "Фрайбургом". "Надели шапки, шарфы и много двигаемся. Это помогает", - весело прокомментировал Себастьян Руди, празднующий сегодня 28-й день рождения.

Побросавшись снежками, мюнхенцы побежали активно разминаться, после чего команда под присмотром Юппа Хайнкеса и его тренерского штаба отработала несколько игровых упражнений и удары по воротам.

Несмотря на мороз, на открытую тренировку команды пришли около 200 болельщиков. Помимо Мануэля Нойера и травмировавшегося на выходных Кингсли Комана, также отсутствовал Хамес Родригес, который занимался по индивидуальной программе в тренировочном центре. После двух выходных "баварцы" работали с большим желанием и самоотдачей. "Впереди самые важные, самые насыщенные недели. Мы хотим быть готовы на все 100 процентов", - сказал Себастьян Руди, удостоившийся перед тренировкой традиционной поздравительной песни от товарищей по команде.