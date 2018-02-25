Коренчук: Они приедут сюда за победой

В воскресенье 25 февраля на льду дружковской арены "Альтаир" состоится центральный матч 39 тура регулярного чемпионата УХЛ – донецкий "Донбасс" примет "Кременчук". В преддверие матча лучший бомбардир дончан в сезоне и в матчах с "горожанами" в частности, Илья Коренчук рассказал о том, как он настраивается на встречи с "Кременчуками".

"Мы хорошо поработали во время международной паузы, готовы на 100% и настраиваемся только на победу. В случае с "Белым Барсом" – ничего страшного не произошло, это хоккей, не всегда получается побеждать. Сейчас готовимся дальше с хорошим настроением.

К матчам с "Кременчуком" я настраиваюсь также, как и на другие команды, ничего особенного. Я не думаю, что поражение от "Динамо" как-то повлияет на игру "Кременчука" здесь – я уверен, что они приедут сюда за победой. Легко нам точно не будет".