Коренчук: Они приедут сюда за победой

В воскресенье 25 февраля на льду дружковской арены "Альтаир" состоится центральный матч 39 тура регулярного чемпионата УХЛ – донецкий "Донбасс" примет "Кременчук". В преддверие матча лучший бомбардир дончан в сезоне и в матчах с "горожанами" в частности, Илья Коренчук рассказал о том, как он настраивается на встречи с "Кременчуками".

"Мы хорошо поработали во время международной паузы, готовы на 100% и настраиваемся только на победу. В случае с "Белым Барсом" – ничего страшного не произошло, это хоккей, не всегда получается побеждать. Сейчас готовимся дальше с хорошим настроением.

К матчам с "Кременчуком" я настраиваюсь также, как и на другие команды, ничего особенного. Я не думаю, что поражение от "Динамо" как-то повлияет на игру "Кременчука" здесь – я уверен, что они приедут сюда за победой. Легко нам точно не будет".


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Олимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программеОлимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе
Летающие лыжники выиграли 11-е золото для НорвегииЛетающие лыжники выиграли 11-е золото для Норвегии
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер АЕКа: едем в Киев за победойТренер АЕКа: едем в Киев за победой
Ворскла закончила сборы победой над Жальгирисом: видео головВорскла закончила сборы победой над Жальгирисом: видео голов
Коренчук: Победили за счет командной игрыКоренчук: Победили за счет командной игры
Лига чемпионов: Ювентус обеспечил место в плей-офф победой над Олимпиакосом. ФутболЛига чемпионов: Ювентус обеспечил место в плей-офф победой над Олимпиакосом. Футбол
Сондей: Олимпик едет во Львов только за победой. ФутболСондей: Олимпик едет во Львов только за победой. Футбол
Костов: Поздравляю Динамо с заслуженной победой. ФутболКостов: Поздравляю Динамо с заслуженной победой. Футбол
НХЛ: Эдмонтон завершает выездную серию победой, Каролина и Рейнджерс выигрывают в серии буллитовНХЛ: Эдмонтон завершает выездную серию победой, Каролина и Рейнджерс выигрывают в серии буллитов
Громов: Заря прилетела исключительно за победойГромов: Заря прилетела исключительно за победой
Богдан Бутко: приехали сюда за очками и хорошей игройБогдан Бутко: приехали сюда за очками и хорошей игрой
Лучкевич: Если англичане думают, что приедут в Украину за очками, то они ошибаются. ФутболЛучкевич: Если англичане думают, что приедут в Украину за очками, то они ошибаются. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости