НХЛ: Тампа возвращается на вершину, Вашингтон уступает на последних минутах

Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-23. Результаты всех матчей

"Филадельфия" - "Коламбус" - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

19 сэйвов новобранца "Филадельфии" Петра Мразека, который на днях был обменен из "Детройта", помогли "Флайерс" обыграть "Коламбус". Победная шайба на счету Нолана Патрика, а Клод Жиру забил и сделал результативную передачу. Гол престижа в составе "Блю Джекетс" за Артемием Панариным, который отличился 17-й раз в сезоне.

"Нью-Джерси" - "Миннесота" - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Три шайбы, заброшенные игроками "Уайлдз" в третьем периоде, определили исход поединка "Миннесоты" и "Нью-Джерси". Отличились Майк Райлли, Джоэль Эрикссон и Крис Стюарт. Точку в матче в третьей двадцатиминутке поставил Эрик Стаал. За "Дэвилз" забивали Тейлор Холл и Стефан Ноесен./p>

"Торонто" - "Айлендерс" - 4:3 ПБ (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Удачная попытка Тайлера Бозака в серии буллитов принесла победу "Торонто" над "Айлендерс". "Островитяне" дважды вели в счете по ходу встречи после точных бросков Райана Пуллока, Мэтью Барзала и Джорадана Эберле, однако Митч Марнер, Морган Райлли и Остон Мэттьюз смогли уравнять шансы и перевести игру в овертайм.

"Детройт" - "Баффало" - 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Гол Марка Сканделлы за секунду до окончания овертайма принес "Баффало" победу над "Детройтом". "Сэйбрз" дважды вели в счете по ходу матча после точных бросков Расмуса Ристолайнена и Эвандера Кейна, однако Джонатану Эрикссону и Джастину Абделькадеру удавалось уравнивать шансы.

"Оттава" - "Тампа" - 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

"Тампа" вернулась на первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, обыграв в гостях "Оттаву". Лидер гонки бомбардиров лиги Никита Кучеров сделал две результативные передачи и довел лицевой счет до 80-ти очков (32+48). В составе "Молний" забивали Тайлер Джонсон, Виктор Хедман, Владислав Наместников и Брейден Пойнт. У "Сенаторов" отличились Райан Дзингел, Дерик Брассар и Марк Боровецки.

"Монреаль" - "Рейнджерс" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

31 сэйв голкипера "Монреаля" Антти Ниеми помог "Канадиенс" одолеть" "Рейнджерс". Канадский клуб прервал собственную серию из 6-ти поражений, нанеся американскому шестое поражение кряду. Томаш Плеканец, Джефф Питри и Филлип Дано забивали в составе хозяев площадки. Единственная шайба у гостей за Кевиной Хейесом.

"Флорида" - "Вашингтон" - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Гол Винсента Трочека за 20 секунд до окончания основного времени матча принес победу "Флориде" над "Вашингтоном". Форвард "Пантерс" реализовал численное преимущество после того, как Ник Бьюгстад сравнял счет в матче. Стоит отметить, что первую шайбу "Флориды" в матче и свою дебютную в НХЛ в ворота "Кэпиталз" отправил 23-летний Максим Мамин. В составе столичного клуба забивали Ларс Эллер и Андре Бураковски. На счету Александра Овечкина результативная передача.

"Нэшвилл" - "Сан-Хосе" - 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне отразил за матч 33 броска по воротам, одержав свою 300-ю победу в НХЛ , чем помог своей команде разгромить "Шаркс". Финн стал 34-м вратарем лиги, кому покорился этот рубеж. В составе победителей Ник Бонино, Калле Ярнкрок, Виктор Арвидсон и Райан Джохансен забросили по шайбе и сделали по одному ассисту. По голу на счету Скотта Хартнелла, Кевина Фиалы и Маттиаса Экхольма.

"Эдмонтон" - "Колорадо" - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид точным броском на 3-й минуте овертайма принес победу "Эдмонтону" над "Колорадо". Самуэль Жирар вывел "Эвеланш" вперед во втором периоде, но Леон Драйзайтль, на счету которого также результативная передача, и Зак Кассиан изменили ход встречи и уже Уолину Уилсону пришлось спасать "Эвеланш" от поражения в основное время матча.

"Аризона" - "Калгари" - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Аутсайдер лиги "Аризона" на своей площадке не справился с "Калгари", который прервал серию из трех поражений кряду. В составе победителей отличились Джонни Гудро, Сэм Беннетт, Шон Монахэн, Марк Янковский и Мэттью Ткачук.

"Лос-Анджелес" - "Даллас" - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

"Кингз" на своей площадке уступили конкуренту в борьбе за путевку в плей-офф "Далласу". После двух безголевых периодов в составе "Старз" отличился Тайлер Сегин, а Александр Радулов отправил шайбу в пустые ворота хозяев площадки, когда те пошли на риск, заменив вратаря шестым полевым игроком.