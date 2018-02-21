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ОИ-2018: Чехия в четвертьфинале обыгрывает США Сборная Чехии одержала победу над командой США в четвертьфинальном матче Олимпийского хоккейного турнира в корейском Пхенчхане. Поединок команда завершился победой европейской команды 3:2 Б. В основное время матча в составе чехов отличились Ян Коларж и Томаш Кундратек. В серии буллитов победу команде принес точный бросок Петра Коукала. Чехия – США – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1. Донэто (Терри) - 06:20, 1:1. Коларж (Коварж) - 15:12, 2:1. Кундратек (Мозик, Ружичка) - 28:14, 2:2. Слэйтер (О'Нил) - 30:23-мен., 3:2. Коукал, 65:00, ПБ В полуфинале турнира чехи сыграют с победителем пары ОАР - Норвегия. В среду, 21 февраля в рамках четвертьфинала Канада сыграет с Финляндией, а Швеция примет Германию.

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