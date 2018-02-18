В НБА не забывают об Африке

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации проведут очередной выставочный матч в Южной Африке, сообщают информационные агентства.

Матч запланирована на 4 августа и будет приурочен к 100-летию со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Ранее НБА уже проводила матчи в ЮАР - это произошло в 2015 и 2017 годах. В обоих случаях сборная Африки, составленная из африканских игроков, выступающих в НБА , уступала сборной мира. В 2017 году "мировую команду" возглавлял немецкий баскетболист, выступающий за "Даллас Маверикс", Дирк Новицки.