В НБА не забывают об Африке
Игроки Национальной баскетбольной ассоциации проведут очередной выставочный матч в Южной Африке, сообщают информационные агентства.
Матч запланирована на 4 августа и будет приурочен к 100-летию со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.
Ранее НБА уже проводила матчи в ЮАР - это произошло в 2015 и 2017 годах. В обоих случаях сборная Африки, составленная из африканских игроков, выступающих в НБА, уступала сборной мира. В 2017 году "мировую команду" возглавлял немецкий баскетболист, выступающий за "Даллас Маверикс", Дирк Новицки.
Кроме того сообщается, что чемпионы НБА Рэй Аллен и Джейсон Кидд, а также двукратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата Стив Нэш вошли в список финалистов на включение в зал славы баскетбола.
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