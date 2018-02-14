Олимпийский Пхенчхан накрыло ураганом

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Из-за урагана в Пхенчхане организаторы были вынуждены эвакуировать посетителей олимпийского парка и отменить соревнования биатлонистов.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2018.

Оргкомитет соревнований сообщил, что с целью безопасности до конца дня будет закрыт олимпийский парк из-за сильных порывов ветра. Зрителей, которые находились в нем срочно эвакуировали.

Пострадали от непогоды и журналисты, которые были вынуждены оставить медиацентры, расположенные во временных конструкциях рядом с аренами. Представителям СМИ предложено работать на трибунах, пока не стихнет ветер.

По прогнозу синоптиков, в четверг, 15 февраля, ветер ослабеет. Однако в Пхенчхане и в дальнейшем будет удерживаться холодная погода. В горных районах температура воздуха составляет минус 15-25 градусов. В столице Олимпиады будет минус 5-10 градусов.

Источник: Эспрессо


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