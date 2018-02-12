Олимпиада 2018: Вюст опять нет равных

Голландка Ирен Вюст стала самым успешным конькобежцем в Олимпийской истории после победы на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Гегемонии Вюст могла помешать Михо Такаги, однако в итоге японка уступила сопернице две десятые секунды. Таким образом Вюст вернула себе золото Олимпиады, которое она впервые выиграла на еще в Ванкувере.

Напомним, что в первый день Игр 31-летняя голландка выиграла серебряную медаль, а теперь добивала к ней и золотую, показал победное время 1:54,35. Соотечественница Вюст Маритт Леенстра - третья.

Олимпиада-2018

1. Ирен Вюст (Нидерланды) 1:54.35 2. Михо Такаги (Япония) 1:54.55 +0.20 3. Маритт Леенстра (Нидерланды) 1:55.26 +0.91 4. Лотте ван Беек (Нидерланды) 1:55.27 +0.92 5. Бриттани Боу (США) 1:55.54 +1.19