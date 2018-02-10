Марта Костюк: Не думаю о происходящем как о чуде
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу в дебютном для себя матче Кубка Федерации Австралия-Украина. Юная украинка обыграла 26-ю ракетку мира Дарmю Гаврилову:
"Когда я проиграла подачу в начале второго сета, у меня не было ощущения, что моя соперница возвращается в матч. Психологически я чувствовала, что я играю лучше, и что я хочу выиграть больше, чем просто сет, поэтому я не паниковала, не испугалась, что проиграю", - цитирует Костюк The Sydney Morning Herald.
"Говорят, что тяжелый труд окупается. Поэтому, я не думаю о своих победах, как о волшебной сказкее, чуде. Я показываю хороший теннис, а сказка это — совершенно другое. Как будто однажды с тобой произошло чудо, и ты не знаешь, когда оно вновь повторится. Для меня же - это был еще один хороший матч".
Напомним, что в Канберре Костюк дебютирует не только в матче Кубка Федерации, но также и в качестве лидера сборной Украины. 15-летняя Марта Костюк занимает 185-ю строчку в мировой табели о рангах, 23-летняя Гаврилова -26-ю.
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