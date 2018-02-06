МОК предлагает 118 реформ Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) представил проект, состоящий из 118 реформ, связанных с организацией и проведением будущих Олимпийских игр. Проект был представлен на 132-й сессии МОК в Пхенчхане, где в пятницу начнутся зимние Олимпийские игры.

Большинство реформ было сделано для того, чтобы помочь городам сэкономить сотни миллионов долларов на организации Олимпийских и Паралимпийских игр, а также получить большую поддержку от МОК.

"Это серьезный обзор процессов, связанных с организацией будущих Олимпийских игр, и МОК будет работать с организаторами Игр, чтобы сделать их поведение более доступным, прибыльным и устойчивым", - заявил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

По организации уже следующих Олимпийских игр в Токио-2020 хозяева работают совместно с МОК, правительством Японии и Токио. Благодаря этому бюджет Игр был сокращен на 2,2 миллиарда долларов. МОК предлагает новый план "3 + 4 года" для организации Олимпийских игр. В течение первых трех лет процессы будут сосредоточены на организационном планировании, а в следующие четыре года - непосредственно на подготовку и проведение Олимпиад.

МОК убежден, что организаторы могут значительно сократить расходы. Например, уменьшив размеры олимпийской деревни или ее местоположения. Или можно оптимизировать общественный транспорт для большей мобильности во время тренировок. Кроме того, МОК предлагает сократить количество олимпийских объектов и использовать их для разных видов спорта.

Например, несколько спортивных площадок, построенных для летних игр 2008 года в Пекине, будут использоваться для зимних видов спорта в 2022 году, когда зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая. На Олимпийских играх 2024 года в Париже планируется сократить издержки за счет всемирно известной городской транспортной системы. А для Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году не следует строить никаких новых объектов, так как в городе уже существует вся спортивная инфраструктура, а также места для размещения спортсменов.