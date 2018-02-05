В Формуле-1 нашли странную замену грид-герлз

На этапах предстоящего чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне этого года грид-герлз или девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции, заменят... грид-кидз!

Об этом заявил коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес, слова которого приводит ВВС. Ранее "формулийное" руководство приняло решение отказаться от практики использования девушек в целях "украшения" гоночной реальности. Причем это касается как "грид-герлз" (девушек на стартовой решетке), так и "подиум-герлз" (девушек, помогающих в церемонии награждения).

К слову, решение это понравилось далеко не всем. Среди критикующих - и гонщики, и функционеры, и журналисты. Недовольны и сами девушки. Например, британская модель Ребекка Купер, которая пять раз работала "грид-герл", высказалась так: "...смешно, когда девушки заявляют, что они борются за права женщин, а затем запрещают делать другим то, что им нравится. Нас лишили работы, которая нам нравилась и которой мы гордились. Мир сошел с ума".