НХЛ: Камбэк Вашингтона и уверенная победа Торонто

Три матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-01. Результаты всех матчей

"Торонто" - "Айлендерс" - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразив за матч 28 бросков, сделал свой четвертый шатаут в сезоне, чем помог "Кленовым листьям" одолеть "Айлендерс". При этом Трэвис Дермотт и Джастин Холл забросили свои первые шайбы за "Торонто". По голу на свой счет записали Каспер Капанен, Остон Мэтьюз и Митчелл Марнер.

"Вашингтон" - "Филадельфия" - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Дубль Чандлера Стивенсона в течение 47 секунд второго периода помог "Вашингтону" переиграть "Филадельфию". К этому моменту "Кэпиталз" уступали в счете 0:2. Андре Бураковски, Ти-Джей Оши и Деван Смит-Пелли впоследствии помогли хозяевам площадки закончить матч уверенной победой.

"Детройт" - "Сан-Хосе" - 2:1 ПБ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Точный бросок Джастина Абделькадера в седьмом раунде серии буллитов принес "Детройту" победу над "Сан-Хосе", которая стала пятой домашней победой "Красных крыльев" кряду.