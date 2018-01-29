Дженнаро Гаттузо: Гол Кутроне нужно было отменить

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после домашней победы над «Лацио» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии выразил мнение, что первый гол его команды в исполнении Патрика Кутроне не нужно было засчитывать.

«Мы счастливы, потому что обыграли сильную команду. Думаю, сегодня парни показали хорошую игру.

Первый гол «Милана»? Скажу честно, сначала показалось, что Кутроне забил головой. Тогда мне казалось, что этот мяч нельзя отменять. Но посмотрев снова, с другого угла, скажу – это гол нужно было отменить. Но, говоря это, мы говорим об одном эпизоде. Было много других моментов, в которых нам не везло.

Мне не нравятся постоянные разговоры о том, что каждый матч может стать для «Милана» поворотной точкой в нынешнем сезоне. Нам нужно просто идти от матча к матчу, независимо от ситуации.

Клуб потратил большие средства на усиление состава, у команды были некоторые проблемы, но сейчас мы находимся в хорошей форме», – приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Cutrone’s goal pic.twitter.com/1UY1TlAr3w

— #FreeLocatelli (@semo33) 28 января 2018 г.


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