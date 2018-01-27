США с рекордными 242 спортсменами на Олимпиаде в Пхенчхане

Соединенные Штаты Америки отправят рекордное количество спортсменов - 242 на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, которые начнутся 9 февраля. Это самая большая делегация в истории страны на Зимних Олимпийских играх. Команду возглавляют "звезды" Линдси Вонн (горные лыжи), Нэтан Чен (фигурное катание) и Шани Дэвис (конькобежный спорт). В команде 107 женщин и 135 мужчин.

Четыре года назад на Олимпиаде в Сочи американцы завоевали 28 медалей, из которых девять золотых. 33-летняя Линдси Вонн примет участие в четвертых Играх в своей карьере. Она пропустила Сочи-2014 из-за травмы колена.

"Я очень взволнована, потому что это, наверное, моя последняя Олимпиада", - заявила американка, выигравшая "золото" в Ванкувере-2010.

А вот 35-летний Шани Дэвис станет первым американским конькобежцем, для которого это будет уже пятая Олимпиада. На предыдущих четырех он завоевал две золотые и две серебряные медали.


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