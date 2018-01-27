Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
В субботу, 27 января, завершился 9-й тур волейбольной Суперлиги. С его результатами, а также календарём ближайших матчей, которые состоятся 9-10 февраля, вы можете ознакомиться ниже.
Отметим, что нынешний уик-энд ознаменовался сменой лидера. Харьковский "Локомотив" совершил крайне неудачный вояж во Львов, где дважды уступил местной команде "Барком-Кажаны".
Осечкой "железнодорожников" сумела воспользоваться "МХП-Винница". Набрав шесть очков в противостоянии с "Днепром", бронзовый призёр Суперлиги оказался выше харьковчан в силу лучшей разницы партий. Кроме того, "Локо" рискует опуститься ещё ниже, ведь в спину дышат "летучие мыши".
Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.
Результаты матчей 7-го тура:
22 декабря
Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (24:26, 20:25, 25:21, 19:25)
Локомотив - Днепр - 3:0 (25:20, 25:13, 25:14)
Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)
23 декабря
Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:16, 25:20, 25:19)
Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (25:23, 14:25, 22:25, 14:25)
Локомотив - Днепр - 3:0 (25:18, 25:23, 25:13)
24 декабря
Буревестник - Барком-Кажаны - 1:3 (19:25, 17:25, 25:21, 17:25)
25 декабря
Буревестник - Барком-Кажаны - 2:3 (18:25, 25:23, 13:25, 25:18, 13:15)
Результаты матчей 8-го тура:
12 января
Юракадемия - Новатор - 3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 22:25, 15:13)
Днепр - Барком-Кажаны - 1:3 (16:25, 25:19, 13:25, 21:25)
Буревестник - МХП-Винница - 0:3 (10:25, 21:25, 12:25)
Сердце Подолья - Локомотив - 1:3 (24:26, 23:25, 25:18, 23:25)
13 января
Днепр - Барком-Кажаны - 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)
Юракадемия - Новатор - 2:3 (25:20, 27:25, 22:25, 22:25, 12:15)
Буревестник - МХП-Винница - 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 21:25)
Сердце Подолья - Локомотив - 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)
Результаты матчей 9-го тура:
26 января
Барком-Кажаны - Локомотив - 3:1 (26:28, 25:21, 36:34, 25:22)
Юракадемия - Сердце Подолья - 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)
Новатор - Буревестник - 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)
Днепр - МХП-Винница - 1:3 (16:25, 21:25, 25:21, 23:25)
27 января
Барком-Кажаны - Локомотив - 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)
Юракадемия - Сердце Подолья - 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 10:25)
Новатор - Буревестник - 3:0 (25:21, 25:20, 26:24)
Днепр - МХП-Винница - 0:3 (17:25, 12:25, 10:25)
Расписание матчей 10-го тура:
9 февраля
Локомотив - МХП-Винница
Днепр - Новатор
Буревестник - Юракадемия
Сердце Подолья - Барком-Кажаны
10 февраля
Локомотив - МХП-Винница
Днепр - Новатор
Буревестник - Юракадемия
Сердце Подолья - Барком-Кажаны
Турнирная таблица
И В П О (партии) 1. МХП-Винница 18 14 4 41 (47/22) 2. Локомотив 18 14 4 41 (45/22) 3. Барком-Кажаны 18 13 5 39 (46/22) 4. Сердце Подолья 18 12 6 36 (40/22) 5. Новатор 18 11 7 33 (38/29) 6. Юракадемия 18 6 12 18 (27/43) 7. Буревестник 18 1 17 4 (12/53) 8. Днепр 18 1 17 4 (11/53)
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