Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица

В субботу, 27 января, завершился 9-й тур волейбольной Суперлиги. С его результатами, а также календарём ближайших матчей, которые состоятся 9-10 февраля, вы можете ознакомиться ниже.

Отметим, что нынешний уик-энд ознаменовался сменой лидера. Харьковский "Локомотив" совершил крайне неудачный вояж во Львов, где дважды уступил местной команде "Барком-Кажаны".

Осечкой "железнодорожников" сумела воспользоваться "МХП-Винница". Набрав шесть очков в противостоянии с "Днепром", бронзовый призёр Суперлиги оказался выше харьковчан в силу лучшей разницы партий. Кроме того, "Локо" рискует опуститься ещё ниже, ведь в спину дышат "летучие мыши".

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.

Результаты матчей 7-го тура:

22 декабря

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (24:26, 20:25, 25:21, 19:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:20, 25:13, 25:14)

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

23 декабря

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:16, 25:20, 25:19)

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (25:23, 14:25, 22:25, 14:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:18, 25:23, 25:13)

24 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 1:3 (19:25, 17:25, 25:21, 17:25)

25 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 2:3 (18:25, 25:23, 13:25, 25:18, 13:15)

Результаты матчей 8-го тура:

12 января

Юракадемия - Новатор - 3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 22:25, 15:13)

Днепр - Барком-Кажаны - 1:3 (16:25, 25:19, 13:25, 21:25)

Буревестник - МХП-Винница - 0:3 (10:25, 21:25, 12:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 1:3 (24:26, 23:25, 25:18, 23:25)

13 января

Днепр - Барком-Кажаны - 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)

Юракадемия - Новатор - 2:3 (25:20, 27:25, 22:25, 22:25, 12:15)

Буревестник - МХП-Винница - 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 21:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)

Результаты матчей 9-го тура:

26 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:1 (26:28, 25:21, 36:34, 25:22)

Юракадемия - Сердце Подолья - 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)

Днепр - МХП-Винница - 1:3 (16:25, 21:25, 25:21, 23:25)

27 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)

Юракадемия - Сердце Подолья - 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 10:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:21, 25:20, 26:24)

Днепр - МХП-Винница - 0:3 (17:25, 12:25, 10:25)

Расписание матчей 10-го тура:

9 февраля

Локомотив - МХП-Винница

Днепр - Новатор

Буревестник - Юракадемия

Сердце Подолья - Барком-Кажаны

10 февраля

Локомотив - МХП-Винница

Днепр - Новатор

Буревестник - Юракадемия

Сердце Подолья - Барком-Кажаны

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. МХП-Винница 18 14 4 41 (47/22) 2. Локомотив 18 14 4 41 (45/22) 3. Барком-Кажаны 18 13 5 39 (46/22) 4. Сердце Подолья 18 12 6 36 (40/22) 5. Новатор 18 11 7 33 (38/29) 6. Юракадемия 18 6 12 18 (27/43) 7. Буревестник 18 1 17 4 (12/53) 8. Днепр 18 1 17 4 (11/53)




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