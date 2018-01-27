Волейбольная Суперлига: Барком-Кажаны одолели лидера

Сегодня стартовал 9-й тур мужской Суперлиги по волейболу. Центральный матч состоялся во Львове, где "Барком-Кажаны" принимали "Локомотив". Вице-чемпион страны, проиграв харьковчанам первый сет, сумел совершить камбэк. Очевидно, ключевой стала третья партия, когда хозяева выиграли в напряжённой концовке на "больше-меньше" - 36:34.

Неудача постигла и ещё один слобожанский коллектив. "Юракадемия" в родных стенах уступила винницкому "Сердцу Подолья". Что касается остальных матчей тура, то "Новатор" и "МХП-Винница" взяли дежурные очки в матчах с аутсайдерами - "Буревестником" и "Днепром".

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига. 9-й тур:

26 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:1 (26:28, 25:21, 36:34, 25:22)

Юракадемия - Сердце Подолья - 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)

Днепр - МХП-Винница - 1:3 (16:25, 21:25, 25:21, 23:25)

27 января

Новатор - Буревестник - 11:00

Барком-Кажаны - Локомотив - 12:00

Юракадемия - Сердце Подолья - 12:00

Днепр - МХП-Винница - 13:00

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 17 14 3 41 (45/19) 2. МХП-Винница 17 13 4 38 (44/22) 3. Барком-Кажаны 17 12 5 36 (43/22) 4. Сердце Подолья 17 11 6 33 (37/21) 5. Новатор 17 10 7 30 (35/29) 6. Юракадемия 17 6 11 18 (26/40) 7. Буревестник 17 1 16 4 (12/50) 8. Днепр 17 1 16 4 (11/50)




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