Буффон не знает, стоит ли завершать карьеру
Страж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, заявлявший о планах завершить карьеру в конце сезона, может пересмотреть своё решение.
Опытный голкипер, который послезавтра отметит своё сорокалетие, не горит желанием вешать перчатки на гвоздь. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до конца сезона, однако легендарный вратарь готов заключить новое соглашение.
- Вскоре мы проведём встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, в ходе которой обсудим такую возможность. Я желаю команде лучшего. Хочу понимать, какую роль могу играть, считают ли в Турине, что я всё еще важен и могу выступать. Нужно найти лучшее решение. Не хочу становиться проблемой для "Юве" и моих партнёров по команде.
Переход в другой клуб? Нет. Или "Ювентус", или ничего, - подчеркнул Буффон в интервью местной прессе.
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