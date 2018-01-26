Буффон не знает, стоит ли завершать карьеру

Страж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, заявлявший о планах завершить карьеру в конце сезона, может пересмотреть своё решение.

Опытный голкипер, который послезавтра отметит своё сорокалетие, не горит желанием вешать перчатки на гвоздь. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до конца сезона, однако легендарный вратарь готов заключить новое соглашение.

- Вскоре мы проведём встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, в ходе которой обсудим такую возможность. Я желаю команде лучшего. Хочу понимать, какую роль могу играть, считают ли в Турине, что я всё еще важен и могу выступать. Нужно найти лучшее решение. Не хочу становиться проблемой для "Юве" и моих партнёров по команде.

Переход в другой клуб? Нет. Или "Ювентус", или ничего, - подчеркнул Буффон в интервью местной прессе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Барселона выступила с разъяснениями относительно ГризманнаБарселона выступила с разъяснениями относительно Гризманна
Венгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. ФутболВенгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. Футбол
Испанец шестой раз кряду стал чемпионом Европы в фигурном катанииИспанец шестой раз кряду стал чемпионом Европы в фигурном катании
Хацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. ФутболХацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Энтони Джошуа готов всю карьеру не выезжать из БританииЭнтони Джошуа готов всю карьеру не выезжать из Британии
Майкл Каррик завершит карьеру в конце сезона. ФутболМайкл Каррик завершит карьеру в конце сезона. Футбол
Нападающий Челси может продолжить карьеру в Вест Хэме. ФутболНападающий Челси может продолжить карьеру в Вест Хэме. Футбол
Официально: Легендарный Роналдиньо завершил свою карьеру. ФутболОфициально: Легендарный Роналдиньо завершил свою карьеру. Футбол
Никита Каменюка продолжит карьеру в Вересе. ФутболНикита Каменюка продолжит карьеру в Вересе. Футбол
Егор Назарина продолжит карьеру в АнтверпенеЕгор Назарина продолжит карьеру в Антверпене
Форвард Боруссии может продолжить карьеру в АнглииФорвард Боруссии может продолжить карьеру в Англии
СМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. ФутболСМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. Футбол
Скоулз: Погба дорого стоит и должен проявлять свой талантСкоулз: Погба дорого стоит и должен проявлять свой талант
Вирт: Перед Вересом стоит задача попасть в первую шестеркуВирт: Перед Вересом стоит задача попасть в первую шестерку
Последние новости
Подгружаем последние новости