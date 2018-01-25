Химик разобрался с Николаевом на своем паркете

Южненский "Химик" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги против "Николаева".

Уже со старта "Николаев" совершил очковый рывок 7:0. Так «сработал» план Виталия Степановского, который замечал перед матчем о важности хорошего начала для своей команды. Хозяевам пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить равновесие. В дальнейшем она колебалась в ту или другую сторону. Первую четверть команды закончили с минимальным преимуществом южненцев 22:21. Усилиями Петрова и Сидорова подопечные Виталия Степановского во второй четверти +5, но достаточно быстро "Николаев" догнал южненцев. Ни один из соперников не имел у себя в арсенале исполнителей, которые могли бы создать убедительный шаг вперед, оставив соперника позади. За две минуты до перерыва "Химик" снова повел +7. Это Павлов четыре раза попал в корзину. Но Тонченко не дал убежать южненцам, реализовав бросок издалека. В конце четверти Тонченко и Петров обменялись трешками. А благодаря результативности Марченко, команды ушли отдыхать при счете 47:41 в пользу хозяев.

После перерыва "Химик" продолжил давление и развил успех. Атака николаевцев местами выглядела довольно беззубо. Ближе к концу третьей четверти тот же Павлов забросил издалека и установил преимущество своей команды на отметке +15. В дальнейшем "Химик" понял, что уже своего не упустит. Тем более родные трибуны этому способствовали. В итоге 92:75 в пользу хозяев.

После этой победы "Химик" вплотную приблизился к "Николаеву" в турнирной таблице регулярного чемпионата. "Корабелы" пока четвертые, южненцы - пятые.

Химик - Николаев 92:75 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)